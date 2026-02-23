Trump aumenta presión sobre Irán: amenazas cruzadas, portaaviones y retiro de personal diplomático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló la presión sobre Irán al combinar un ultimátum diplomático con señales concretas sobre un eventual bombardeo, en el marco del mayor despliegue militar en Medio Oriente desde la invasión de Irak. En medio de acusaciones cruzadas, Teherán advirtió que responderá "ferozmente" ante cualquier ataque extranjero.

Acciones pre bélicas en el Golfo Pérsico

Parte del reciente operativo de Washington en el Golfo Pérsico incluyó el envío de aviones militares que sobrevolaron el principal aeropuerto civil de la capital iraní. En tanto, la presencia de la Armada estadounidense en Medio Oriente aumentó desde que a finales de enero el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln y su grupo de combate se encuentran fuese enviado hacia el Mar Arábigo/Golfo Pérsico en el marco de la escalada de tensión.

Donald Trump no descarta un ataque directo contra Irán.

Además, el gobierno estadounidense ordenó el retiro de personal diplomático no esencial de la Embajada estadounidense en Beirut, Líbano. Acciones que, en conjunto, alimentaron el indicio de que un ataque directo podría ser inminente. Sin embargo, el Departamento de Estado aseguró que la medida responde a una "evaluación de seguridad", según informó Reuters.

"En base a nuestro último análisis, creemos que es prudente reducir nuestra presencia de personal no esencial", sostuvo una fuente de la cartera bajo el mando de Marco Rubio, de acuerdo a Reuters.

En medio de la escalada, Trump negó versiones sobre supuestas diferencias con el jefe del Estado Mayor estadounidense respecto de una eventual ofensiva. En una publicación en Truth Social del lunes por la tarde, Trump rechazó que el general Daniel Caine —apodado "Razin"— se oponga a una ofensiva bélica contra el país persa y aseguró que, de ordenarse una acción militar, sería "una victoria fácil".

Días después de haber auspiciado su propia "Junta de Paz" para definir el futuro de Gaza, el mandatario estadounidense dijo que la decisión final de una "guerra contra Irán" le corresponde exclusivamente a él y reiteró que prefiere alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que, si no ocurre, "será un día muy malo para ese país", en el marco del debilitamiento del régimen del líder supremo representado por Alí Jamenei.

Negociaciones bajo amenaza

Si bien Trump se sigue expresando "a favor" de un acuerdo con el gobierno iraní, en la Casa Blanca no se descarta un ataque directo si no se alcanza un acuerdo sobre el programa nuclear en los próximos días. Pese a dos rondas recientes de negociaciones y una tercera prevista para el jueves en Ginebra, Washington mantiene abierta la opción militar ante la negativa de Teherán a abandonar el enriquecimiento de uranio.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, expresó su expectativa de reunirse con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, para continuar el diálogo. Sin embargo, la retórica de ambas partes se ha endurecido. Desde enero, Trump viene mencionando la posibilidad de atacar a la Guardia Revolucionaria iraní. En los últimos días, sus advertencias se volvieron casi diarias, hasta señalar que "ocurrirán cosas malas" si Irán no avanza en las negociaciones en un plazo máximo de 15 días.

Despliegue militar en Medio Oriente

En paralelo, el despliegue militar estadounidense en la zona se ha intensificado en el último mes. Un segundo portaviones de Estados Unidos está próximo a arribar al puerto de Haifa, en Israel, a unos 35 kilómetros de la frontera con Líbano. Además, aviones militares estadounidenses fueron fotografiados en el aeropuerto Ben Gurion, principal terminal aérea civil israelí.

Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió en el Parlamento que Irán cometería "quizás el error más grave de su historia" si respondiera a un eventual bombardeo atacando a Israel. Aseguró que, de hacerlo, recibiría una respuesta con una fuerza "que ni siquiera puede imaginar". En una breve intervención ante el parlamento israelí, Netanyahu sostuvo que Israel está "atento y preparado para cualquier escenario" y subrayó la estrecha relación estratégica y personal que mantiene con Trump.

En paralelo al despliegue militar, que incluye más de 85 aviones cisterna y 170 aviones de carga (según Alianza de Rastreo Aéreo Militar), la retirada parcial del personal diplomático en Beirut parece anticipar posibles repercusiones en Líbano en caso de una ofensiva contra Irán, señalado por el financiamiento de grupos armados como Hezbolá y Hamas, debilitados en función de los ataques de Tel Aviv a lo largo de 2025.

