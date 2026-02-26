El gendarme argentino Nahuel Gallo, perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina, logró comunicarse este jueves por primera vez con su esposa, María Alexandra Gómez, tras 445 días incomunicado en la prisión El Rodeo I, en las afueras de Caracas, Venezuela. Al mismo tiempo que su esposa era entrevistada en una radio local, se concretó la llamada y desde el otro lado, él le transmitió que seguía fuerte, saludable y con ánimo.

Sin más, Gallo permanece aislado desde diciembre de 2024, cuando fue detenido por las autoridades venezolanas bajo acusaciones que su defensa califica de arbitrarias y sin debido proceso, acusándolo de “terrorismo” y negándole acceso consular y visitas familiares, lo que fue calificado por organismos y activistas como una desaparición forzada.

Apenas hace pocos días, se supo que se había sumado, junto a otros presos políticos, a una huelga de hambre para exigir su liberación inmediata y asistencia consular tras la aprobación de una ley de amnistía en Venezuela que excluye casos como el suyo. Esta medida que fue suspendida este jueves.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el video que quedó registrado se observa el momento exacto en que Gómez era entrevistada en un programa de radio cuando sonó su teléfono, pidió permiso para atender y, visiblemente emocionada, exclamó: “¡Ay, mi amor, Gordo, Gordo!”, al reconocer la voz de su pareja. Algunos minutos después confirmó que Gallo la había llamado por primera vez.

Sin embargo, la llamada solo se produjo luego de que Gallo suspendiera la huelga de hambre que llevaba adelante desde hace cinco días junto a más de 200 presos políticos en El Rodeo I. Gómez contó parte de la conversación: dijo que él está “muy esperanzado” y con ilusión de volver pronto a su casa, y que en la llamada preguntó por su familia.

A pesar de ello, en ese momento no pudo hablar con su hijo porque estaba jugando en el jardín.

Su esposa responsabiliza al director de la prisión y a figuras chavistas por su situación inhumana

En un comunicado difundido por Elisa Trotta Gamus, exrepresentante diplomática de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina, se explicó que la pausa en la huelga fue una condición para permitir la comunicación.

“Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a escuchar a Nahuel y seguimos exigiendo su liberación. La de él, la de Germán Giuliani y la de cada preso político del régimen chavista”, señaló el escrito.

El rol de la Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero, es el eje central de la estrategia política de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada después de la captura de Nicolás Maduro. Aunque se presenta como un paso hacia la "reconciliación nacional", su implementación generó una profunda controversia.

A partir de esta ley, el régimen busca dos metas claras: bajar la presión internacional, especialmente ante la administración de Donald Trump, que mantiene una tutela de facto sobre la economía y el petróleo venezolano; y desarticular las protestas, el gobierno intenta mitigar el descontento social acumulado durante años.

Pese a que el Foro Penal y otras ONGs contabilizan cientos de liberaciones (unas 179 personas hasta el 24 de febrero), la ley tiene límites estrictos:

Los beneficiados: Dirigentes opositores menores, activistas sociales y civiles detenidos en las protestas post-electorales de 2024 y 2025.

Los excluidos: Militares detenidos por “traición a la patria” o rebelión, que continúan en prisión al ser considerados por el alto mando una amenaza para la estabilidad. También quedan afuera los acusados en causas vinculadas a la “soberanía”, es decir, personas señaladas por presunta colaboración con potencias extranjeras, categoría en la que se inscriben casos como el del gendarme argentino Nahuel Gallo. A esto se suman dirigentes catalogados como radicales, entre ellos María Corina Machado, que mantiene un estatus de exclusión o restricciones que limitan su participación plena en el escenario político.

La familia espera avances diplomáticos para su regreso inmediato

La situación del gendarme argentino expone las grietas de la ley de amnistía. Aunque la normativa debería alcanzar a personas sin condenas por delitos de sangre, en la práctica su caso quedó atrapado en una zona gris.

Así, los tribunales venezolanos evitaron encuadrarlo bajo los alcances del beneficio y, de hecho, su nombre no apareció en las listas de liberación difundidas en febrero. Frente a ese escenario, el 22 de febrero inició una huelga de hambre junto a otros 200 detenidos en la cárcel de El Rodeo I. La protesta buscó forzar una respuesta ante su exclusión.

MV