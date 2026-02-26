EE.UU. autoriza la venta de petróleo a Cuba, pero "solo para el sector privado"

Estados Unidos habilitó la venta de petróleo y gas a Cuba, según confirmaron el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio estadounidenses, en un contexto de fuerte crisis energética en la isla. La medida indica que la autorización de la venta se efectuará siempre que las empresas garanticen que el destino será ciudadanos y compañías del sector privado.

El presidente Donald Trump dispuso que las operaciones se encuadren en la Excepción de Licencia SCP, que permite exportaciones para uso personal o actividades del sector económico privado, incluidas necesidades humanitarias. Las compañías deberán verificar y documentar el destino final de los envíos.

Cuba atacó una embarcación "terrorista" proveniente de Estados Unidos, matando a 4 tripulantes y capturando al resto

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Departamento del Tesoro aclaró que “para ser autorizadas, las exportaciones deben ser al mismo tiempo para uso del sector privado cubano”. Además, advirtió que los exportadores tienen la responsabilidad de revisar las guías vigentes. El petróleo y el gas saldrán de Estados Unidos, aunque su origen inicial sea venezolano.

Calles vacías en La Habana, Cuba, por la crisis de combustible.

La decisión llega tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense y las sanciones impuestas a quienes exportaran crudo a La Habana. Durante más de 25 años, Venezuela fue el principal proveedor de Cuba, pero el nuevo escenario dejó a la isla sin su fuente clave de abastecimiento.

Trump aseguró que controlará el destino del crudo venezolano y que será comercializado a precios internacionales, con prioridad para empresas estadounidenses. En su último discurso, afirmó que ya ingresaron 80 millones de barriles desde el “nuevo socio” venezolano bajo condiciones estrictas.

Los nuevos aranceles de Trump ponen en duda el acuerdo comercial con Estados Unidos

El corte del suministro agravó una crisis económica estructural en la isla del Caribe. Ante la emergencia, el gobierno de Miguel Díaz-Canel habilitó por primera vez en casi 70 años la importación privada de combustible, un giro inédito desde la Revolución, y manifestó su disposición a negociar en medio del colapso energético.

Mientras tanto, la situación humanitaria suma presión internacional. La ONU y Canadá preparan asistencia por los daños del huracán Melissa, aunque denuncian que el cerco energético dificulta la logística. En paralelo, Rusia analiza enviar apoyo en combustible, según informó la agencia estatal RIA.

TV

LT