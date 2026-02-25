Cuba abatió a cuatro tripulantes de una lancha con matrícula de Estados Unidos

El violento enfrentamiento ocurrido este miércoles volvió a poner en jaque las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Algunas tropas Guardafronteras de la isla interceptaron una embarcación civil procedente de Florida, dejando un saldo de cuatro personas muertas y seis heridas, en un suceso calificado por el régimen cubano como una respuesta a una "agresión armada".

Según el comunicado oficial emitido por el Ministerio del Interior de Cuba (Minint), la lancha rápida —identificada con el folio FL7726SH y matrícula del estado de Florida— fue detectada en horas de la mañana dentro de aguas territoriales cubanas. El incidente se localizó a aproximadamente "1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, Villa Clara".

Al ser detectada, una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras con cinco combatientes se aproximó para realizar las labores de identificación de rigor. "Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado", reza el comunicado oficial.

Aguas territoriales al noreste del canalizo El Pino, cayo Falcones, provincia Villa Clara

En ese momento, según la versión de La Habana, los ocupantes de la lancha estadounidense abrieron fuego contra los oficiales, hiriendo al comandante de la embarcación cubana. Los guardafronteras respondieron al ataque, lo que resultó en la muerte de cuatro de sus ocupantes.

Sin embargo, además de las víctimas fatales, otras seis personas que viajaban en la lancha resultaron heridas.

Así también, el gobierno cubano informó que todos los lesionados, incluido el oficial cubano, fueron evacuados de inmediato y trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Hasta el momento, no se revelaron las identidades ni las nacionalidades de los fallecidos o heridos, ni se ha especificado el motivo de la incursión en aguas de la isla.

Murieron 4 tripulantes, resultaron heridos 6 de la lancha y el comandante cubano

También, emarcó este suceso como un acto de defensa de su territorio nacional en un contexto de alta sensibilidad política y migratoria. En su declaración, el Ministerio fue enfático respecto a la postura del Estado:"Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región".

Un contexto de "bloqueo" y hostilidad

El incidente se produce en un momento de extrema fragilidad en la región: el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, intinsificó las sanciones y el asedio energético sobre Cuba, lo que generó un clima de confrontación constante.

Al mismo tiempo que medios oficiales cubanos ratifican su "voluntad de proteger la soberanía y estabilidad nacional", organizaciones internacionales y sectores del exilio en Florida cuestionaron el uso de fuerza letal contra una embarcación civil.

Donald Trump intensifica la presión sobre Cuba, buscando un cambio de régimen para finales de año

Antecedentes y tráfico de personas

Las autoridades de la isla señalaron con anterioridad que estas lanchas rápidas suelen estar vinculadas al tráfico de personas o actividades ilícitas. En años recientes (2022), se registraron incidentes similares en Bahía Honda y Villa Clara, donde embarcaciones procedentes de Florida colisionaron con patrullas cubanas o protagonizaron intercambios de disparos.

Se espera que en las próximas horas el Departamento de Estado de Estados Unidos emita una declaración oficial sobre el destino de sus ciudadanos y las posibles represalias diplomáticas ante lo que ya se considera uno de los incidentes más graves en aguas del Caribe.

