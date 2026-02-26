El líder de Corea del Norte y su hija: sugestivo “juego de camperas” y la amenaza a Corea del Sur

Fotoss difundidas por la agencia estatal norcoreana muestran al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, junto a su hija adolescente, Kim Ju-Ae, vistiendo camperas de cuero mientras observaban un desfile militar en la Plaza Kim Il-Sung, en el marco del Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores. La imagen se publicó este jueves y volvió a avivar las especulaciones sobre el papel que podría tener Ju-Ae en la sucesión del régimen, aunque no se le asignó un título oficial durante el evento.

Kim Jong Un y su hija asistieron a la inauguración de la calle Jonwi en Pyongyang. Agencia: KCNAEFE

Analistas consultados por medios internacionales señalan que la elección de atuendos similares (una característica vinculada con la imagen de liderazgo del propio Kim) no sería fortuita, sino parte de un simbolismo político que podría estar orientado a posicionar a Ju-Ae como futura heredera dentro de la dinastía Kim, que gobierna Corea del Norte desde la fundación del régimen.

Kim Jong Un y su hija asistieron a la inauguración de la calle Jonwi en Pyongyang. Agencia: KCNAEFE

Ju-Ae, cuyo nacimiento y edad exacta nunca han sido revelados oficialmente por Pyongyang, ha aparecido en eventos públicos de alto perfil desde 2022, incluyendo visitas a lanzamientos de misiles y otros actos militares. La Agencia de Inteligencia de Corea del Sur ha señalado que la adolescente ha sido objeto de entrenamiento y presencia creciente en actos oficiales, un patrón que genera atención internacional sobre la planificación de sucesión en el régimen.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Kim Jong Un y su hija asistieron a la inauguración de la calle Jonwi en Pyongyang. Agencia: KCNAEFE

La exhibición pública de Ju-Ae ocurre en un contexto en que Corea del Norte ha incrementado la visibilidad de sus programas militares y ha reiterado su política de fortalecimiento de su arsenal estratégico. Aunque el simbolismo de su presencia junto a Kim en el desfile fue interpretado por algunos analistas como un indicio de sucesión, el régimen no ha formalizado ningún nombramiento que la coloque en la línea de mando oficial.

Kim Jong Un y su hija asistieron a la inauguración de la calle Jonwi en Pyongyang. Agencia: KCNAEFE

El desfile, que incluyó la participación de alrededor de 14.000 soldados y unidades de equipamiento militar, marcó el cierre de la reunión política más importante del país, que se realiza cada cinco años y que define directrices institucionales y de poder interno. Las fotografías también muestran a la esposa de Kim, Ri Sol-ju, acompañando a la pareja, una presencia que refleja la consolidación pública de la familia en actos de Estado.

Kim Jong-un es "reelecto" por tercera vez como líder supremo de Corea del Norte

El congreso también fue escenario de decisiones internas: por un lado reafirmó a Kim como Secretario General del Partido, consolidando su autoridad y su control sobre el Estado y las fuerzas armadas; por otro, se registraron cambios en la jerarquía del partido, con la promoción de figuras cercanas al líder y la ampliación del rol político de su entorno más estrecho.

Kim Jong Un y su hija asistieron a la inauguración de la calle Jonwi en Pyongyang. Agencia: KCNAEFE

La sucesión al frente de Corea del Norte ha sido objeto de especulación desde hace años, principalmente debido a la naturaleza personalista del poder en Pyongyang y a la ausencia de protocolos formales claros en cuanto a la transferencia de autoridad dentro de la familia gobernante. Cada aparición pública de Ju-Ae y la manera en que es presentada ante la élite militar y política es observada por las agencias de inteligencia y medios globales como posibles señales de los planes de largo plazo de Kim.

Corea del Norte amenaza con "destruir completamente" a Corea del Sur

En paralelo al desfile y las imágenes de la familia, Kim Jong Un terminó el congreso con declaraciones sobre política externa y de defensa. Según medios estatales y reportes internacionales, el líder norcoreano dijo que Corea del Norte “podría llevarse bien” con Estados Unidos si Washington respetara su estatus de potencia nuclear, mientras reafirmó que Corea del Sur sigue siendo su “enemigo más hostil” y condicionó cualquier diálogo a un cambio en la política estadounidense.

Según la agencia estatal norcoreana, el líder reafirmó la doctrina que habilita respuestas militares “sin vacilaciones” ante lo que definió como provocaciones o amenazas provenientes de Seúl.

Kim Ju-ae, la hija "mimada" de edad imprecisa que podría ser la heredera de Corea del Norte

Declaró que el estatus nuclear del país es "absolutamente irreversible" y anunció un nuevo plan de cinco años para expandir su arsenal, incluyendo misiles balísticos intercontinentales y sistemas de ataque con inteligencia artificial.

En los últimos días, el régimen norcoreano también amenazó con una “respuesta terrible” ante una incursión de drones desde Corea del Sur. El Ministerio de Defensa de Pyongyang advirtió que si se repiten este tipo de actividades, adoptará represalias contundentes, en medio de un aumento de tensiones transfronterizas en la península.

TO/fl