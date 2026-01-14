Al menos 388 millones de cristianos viven en contextos de persecución por su fe

Más de 388 millones de cristianos viven actualmente en regiones donde enfrentan altos niveles de persecución y discriminación por motivos religiosos, según el informe anual publicado por la organización no gubernamental Puertas Abiertas. El relevamiento, difundido esta semana, refleja un incremento de ocho millones de personas respecto al año anterior y marca el nivel más alto registrado hasta ahora.

Desde la ONG aclararon que la cifra no implica que todos los cristianos sean víctimas directas de violencia, sino que residen en contextos donde la persecución es estructural y afecta su vida cotidiana, su libertad de culto y su seguridad personal.

El reporte coincide parcialmente con otras mediciones internacionales. La organización católica Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) estimó recientemente que más de 400 millones de cristianos viven en países donde la libertad religiosa no está garantizada, y que alrededor de 280 millones sufren persecución de forma directa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Violencia, desplazamientos y ataques a iglesias

Durante el período analizado —entre octubre de 2024 y septiembre de 2025—, Puertas Abiertas documentó 4.849 cristianos asesinados, 4.712 detenidos y 3.632 iglesias atacadas o dañadas en distintos puntos del planeta. A estos datos se suman más de 22.700 personas obligadas a huir de sus países y más de 4.000 casos de violencia sexual vinculados a la persecución religiosa.

África subsahariana continúa siendo la región más letal. Desde 2015, concentra la mayor cantidad de asesinatos de cristianos por motivos de fe, con Nigeria como uno de los focos más críticos, donde se registraron alrededor de mil ataques contra iglesias.

León XIV afirmó que “el cristiano no tiene enemigos, sino hermanos y hermanas"

El informe ubica nuevamente a Corea del Norte como el país más peligroso para los cristianos, donde profesar una fe religiosa es considerado un acto de traición al régimen. Le siguen Somalia, donde los conversos viven ocultos para evitar represalias, y Yemen, afectado por un contexto de guerra y represión extrema.

En China, la organización alertó sobre un endurecimiento del control estatal sobre las iglesias, mientras que **India** lidera el ranking de detenciones, impulsadas por leyes anticonversión que restringen la práctica religiosa. Siria, en tanto, escaló posiciones en el índice debido al deterioro de las condiciones de seguridad tras años de conflicto.

Debate político y criterios del informe

Las cifras generaron repercusiones internacionales y fueron citadas incluso en debates políticos, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, Puertas Abiertas subrayó que solo se contabilizan los casos en los que puede verificarse que la violencia o discriminación está directamente vinculada a la fe cristiana.

“Si una persona sufre las mismas condiciones que el resto de la población y no por su religión, no se considera persecución”, aclararon desde la ONG, que remarcó la necesidad de distinguir entre conflictos generales y ataques motivados por creencias religiosas.

LB