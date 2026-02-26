El Congreso argentino aprobó el acuerdo Mercosur - Unión Europea

El Senado de la Nación aprobó en el mediodía del jueves 26 de febrero el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), dándole la media sanción que faltaba al compromiso asumido el 17 de enero de 2026 en Asunción.

La Cámara de Diputados había aprobado el convenio en la medianoche del 12 de febrero pasado.

En un comunicado emitido por el Gobierno nacional se detalló que “el Acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y generará un impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años”.

Por su parte, el Canciller Pablo Quirno, aprovechó su cuenta en la red social X para informar que “con esta ratificación, la Comisión Europea contará con las condiciones necesarias para avanzar en su aplicación provisional”, agregó además que “esto permitirá que nuestras exportaciones comiencen a gozar de las preferencias arancelarias negociadas”.

El acuerdo permitirá a los países de la Unión Europea exportar hacia el Mercosur en mejores condiciones autos, maquinaria, vinos y licores. A su vez, los cuatro países sudamericanos verán facilitada la venta a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja, entre otros productos.

Uruguay fue el primero en ratificar el acuerdo

Más temprano, en Uruguay se convirtió en el primer país de la región en ratificar el acuerdo entre Mercosur-UE luego de aprobar el tratado en su Cámara de Diputados, un día después de haberlo hecho en Senadores, según detalló la Agencia Press France (AFP).

Brasil y Paraguay, los otros dos miembros plenos del bloque sudamericano, completarían con éxito la tramitación parlamentaria de su ratificación en los próximos días.

En el Mercosur el tratado tiene un amplio respaldo, pese a los reparos de algunos sectores industriales y de otros, como la vitivinicultura. Persisten las dudas sobre cuotas de exportación que se definirán en negociaciones internas de ambos bloques.

Desde AFP señalaron que con la puesta en marcha del acuerdo se creará la mayor zona de libre comercio del mundo al eliminar progresivamente aranceles y abrir cuotas de exportación de bienes y servicios entre los 27 Estados de la Unión Europea y los cuatro miembros fundadores del Mercosur, un universo de más de 700 millones de personas.

La mirada de ambos lados

En Uruguay, el acuerdo se aprobó en una semana, pasando por una Comisión Parlamentaria, que recibió a sectores vinculados a la productividad y sindicales, antes de ser enviado a su votación en el Senado y luego en la cámara baja.

"Es algo histórico" y "una señal" para Europa, aseguró a AFP el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin, tras presenciar la votación. El acuerdo "ya no es parte de un debate, ahora es parte de una construcción", agregó Lubetkin. "Sin duda, no será sencillo" ponerlo en marcha, advirtió.

En varios países de Europa, el acuerdo alcanzado con el Mercosur, despertó fuertes reparos. El primero en esta lista es Francia, quien llevó al Parlamento Europeo a congelar por al menos un año y medio su ratificación. Los eurodiputados elevaron el caso al Tribunal de Justicia de la UE para verificar la legalidad del tratado, pero la Comisión Europea tiene la posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional.

La principal preocupación radica en el impacto que pueda ocasionar en el sector agroganadero el libre comercio de ese rubro.

GZ