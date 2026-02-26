El diputado nacional Eduardo Valdés cuestionó la firma del tratado con Estados Unidos y aseguró que va en contra de las normas del Mercosur. El integrante del bloque de Unión por la Patria cuestionó que la Cancillería haya avanzado a pesar de que la Corte Suprema norteamericana ya había puesto en duda la facultad de Donald Trump para fijar aranceles. "El acuerdo viola totalmente los acuerdos entre los países socios del Mercosur", denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Eduardo Valdés es un abogado y político que actualmente se desempeña como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando el bloque Unión por la Patria. Fue embajador argentino en el Vaticano y jefe de Gabinete de la Cancillería en 2003. Preside la Comisión del Mercosur desde julio de 2025.

Diputados de Unión por la Patria piden que el canciller Pablo Quirno explique en el Congreso el tratado con EE.UU.

El Congreso solicitó que el canciller Pablo Quirno pueda explicar aquellos aspectos que todavía no son conocidos del tratado con Estados Unidos. Me imagino que no debe haber habido ninguna respuesta. ¿Existe alguna posibilidad de obligarlo a que vaya, o es un pedido testimonial?

Es fundamental para que el tratado tenga validez que sea aprobado por el Parlamento. La citación que hemos pedido a Pablo Quirno en el día de ayer, junto a cerca de 18 diputados, entre los cuales están Jorge Taiana y el excanciller Santiago Cafiero, es por qué en febrero firmaron este tratado, siendo que había indicios fehacientes de que los ministros de la Corte Suprema de Estados Unidos iban a derogarle a (Donald) Trump la facultad de poner aranceles. En una audiencia que se hace el 5 de noviembre pasado en Estados Unidos, la Corte admite la procedencia de la acción y recibe testimonio de empresarios. Allí los ministros de la Corte, los mismos que votaron ahora, manifestaron en ese momento que no estaban de acuerdo con que Trump fijara aranceles, siendo que es una facultad privativa del Congreso de la Nación.

Entonces, la pregunta nuestra es: ¿La Consejería Legal de la Cancillería no le avisó a Quirno que estaba ya este presupuesto de los propios ministros de la Corte que tenían que fallar respecto de que el fijar aranceles es facultad privativa del Congreso de Estados Unidos? Porque no solo está legislado de esa manera, sino que aparte lo habían manifestado ya los ministros de la Corte. Eso es lo que le queremos preguntar a Quirno, con las pruebas de las manifestaciones que hicieron aquel 5 de noviembre los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

¿El tratado lo tiene que aprobar el Congreso argentino y lo tiene que aprobar también el Congreso norteamericano?

Absolutamente.

Y si lo aprueba el Congreso norteamericano, el tema de la Corte pasa a ser abstracto, porque el Congreso tiene atribuciones para eso.

Pero el Congreso no está de acuerdo en esto. Inclusive sectores del Partido Republicano han salido a manifestar en contra de esta política que genera Trump de castigar o beneficiar con aranceles.

Los nuevos aranceles de Trump ponen en duda el acuerdo comercial con Estados Unidos

Por eso te preguntaba si no termina siendo abstracto, porque finalmente, lo apruebe o no el Congreso argentino, si el Congreso norteamericano no lo va a aprobar, el tratado no va a viabilizarse. Si no terminan siendo como parte de aquellos anuncios de antes de las elecciones, que luego después, en la práctica, se terminan diluyendo.

Sin duda, pero esto no le resta responsabilidad al canciller Quirno y a la Cancillería respecto de firmar un tratado donde estén los intereses argentinos. ¿Qué sucede con los empresarios que están exportando a Estados Unidos? ¿Qué arancel les fijan? Mucho más caro de lo que dice el tratado de Argentina con Estados Unidos. Hoy está suspendido eso. Estas son las cosas que se hacen con la urgencia y la irresponsabilidad de decir “hago esto”. Hoy están haciendo aprobar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El tratado con Estados Unidos traiciona al Mercosur.

El Mercosur es una de las instituciones más importantes que creó la Argentina en los 40 años de democracia, que es el Mercosur, que no es solo una unión aduanera, sino que fue realmente una genial idea de Raúl Alfonsín, que al juntarse con el presidente de Brasil, (José) Sarney, establecieron claramente primero el fin de las hipótesis de conflicto entre los países vecinos que existían y que eran la primera causa de hipótesis de conflicto que tenía cada uno de los países vecinos. A partir de ahí, ponen como condición que para integrar el Mercosur tienen que ser países que recuperen la democracia. En ese momento Argentina era el primer país que la había recuperado, Brasil era el segundo. Se incorpora dos años después el presidente (Julio María) Sanguinetti, de Uruguay, y recién en el 93 se consolida el Mercosur cuando el general (Andrés) Rodríguez es electo en Paraguay después de la destitución del dictador (Alfredo) Stroessner.

Esa institución que es el Mercosur pone como condición que ningún país tenga aranceles distintos extra Mercosur que otros. Eso es lo primero que pasa en este acuerdo con Estados Unidos, que Argentina fija unos aranceles distintos de sus socios del Mercosur. Entonces, hoy que quieren hacer esta pantomima, lo cierto es que no pasaron diez días que habían firmado el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que fueron y firmaron el acuerdo con Estados Unidos, que viola totalmente los acuerdos intra-mercosur entre los países socios.

El acuerdo con Estados Unidos tiene talones de Aquiles varios: el de la Corte, el de ver si lo aprueba el propio Congreso norteamericano y la contradicción con el del Mercosur. Respecto al Mercosur, Itamaraty tiene aquella famosa paciencia estratégica, como la de los chinos, y mira a largo plazo. Seguramente se lo toleraría en la medida de que el Congreso norteamericano lo apruebe, algo que parece, como vos decís, no lo más probable.

Hay acciones que está haciendo Brasil en estos momentos. Los diputados del Parlasur de Brasil pidieron el estudio de esta situación de Argentina habiendo firmado un tratado externo. Hay investigaciones y estudios que se están llevando adelante en el Mercosur.

Si me permitís, también quiero repudiar las denuncias penales que le están haciendo al gobernador (Ricardo) Quintela por haber emitido una opinión. El gobernador de La Rioja, un hombre honorable, un hombre de bien, un hombre que dice lo que piensa, y que nunca puede ser prejuzgado de que no corresponde a la institucionalidad democrática.

