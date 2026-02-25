Diputados de Unión por la Patria piden que el canciller Pablo Quirno explique en el Congreso el tratado con EE.UU.

Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria impulsaron un proyecto de resolución para que el canciller Pablo Quirno concurra al Congreso y brinde explicaciones sobre el acuerdo de comercio e inversión firmado recientemente entre Argentina y Estados Unidos.

La iniciativa fue presentada por el diputado Eduardo Valdés, acompañado por legisladores como Jorge Taiana y Santiago Cafiero, entre otros integrantes del espacio opositor. El proyecto busca que el funcionario detalle los alcances del entendimiento bilateral y entregue información completa sobre sus consecuencias económicas y regulatorias.

Cuestionamientos tras un fallo judicial en Estados Unidos

Según argumentó Valdés, el acuerdo genera dudas a partir de un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró inválidas medidas arancelarias impulsadas durante la presidencia de Donald Trump al considerar que la política comercial vinculada a aranceles corresponde al Poder Legislativo y no puede ser ejercida de manera unilateral por el Ejecutivo.

El legislador sostuvo que, al momento de firmarse el tratado —el pasado 5 de febrero— ya existían decisiones judiciales previas que cuestionaban la legalidad de esas políticas comerciales, lo que, a su entender, modifica el contexto jurídico del acuerdo bilateral.

En ese sentido, planteó interrogantes sobre si la asesoría legal de la Cancillería había advertido oportunamente al ministro sobre la situación judicial en Estados Unidos.

Quirno reafirmó en Munich la importancia de la relación con China

El proyecto solicita que el Ministerio de Relaciones Exteriores remita al Congreso el texto completo del acuerdo y sus anexos, además de informes detallados sobre posibles impactos arancelarios, productivos, laborales, regulatorios y ambientales.

Desde Unión por la Patria advirtieron que el entendimiento podría afectar sectores sensibles de la economía argentina, incluyendo la industria nacional y las economías regionales, así como la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas propias.

Valdés remarcó que el Congreso debe ejercer sus facultades constitucionales de control sobre los tratados internacionales y evaluar si los compromisos asumidos podrían colocar al país en una posición de desventaja frente a cambios en la política comercial estadounidense.

Apoyos al proyecto

La iniciativa cuenta con el respaldo de varios diputados del bloque opositor, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Carlos Castagneto, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Nancy Sand y Aldo Leiva, quienes acompañaron el pedido de interpelación al canciller.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no emitió una respuesta oficial sobre la solicitud parlamentaria.

