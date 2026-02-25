Un paréntesis de la crisis: la construcción celebró sus 90 años entre la elite del círculo rojo y la parálisis de la actividad

Bajo las arañas de cristal y murales de la belle époque, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) celebró sus 90 años de historia con una gala de alto perfil que reunió a la primera plana del poder político, diplomático y económico del país. Un clima distendido que funcionó como un paréntesis estético para un sector que atraviesa una de las caídas más severas de su actividad, atrapado entre la erradicación de la obra pública y un mercado inmobiliario privado asfixiado por la falta de acceso al crédito.

“Hoy es todo fiesta, mañana volvemos a la realidad”, bromeó un alto dirigente del sector sobre el cóctel del Salón Dorado del Teatro Colón que antecedió a la función especial de Astor Piazzolla eterno a la que los constructores invitaron a socios, gobernadores, clientes y personalidades. Pero luego ilustró: “Si seguimos así, por las rutas sólo van a poder pasar los tractores”.

En plena crisis, la entidad que preside Gustavo Weiss revalidó su peso en el mundo corporativo, con presencia intacta del círculo rojo. Por los pasillos del coliseo porteño desfilaron dueños y la élite del establishment nacional como Alejandro y Bettina Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, y Cristiano Rattazzi. También estuvieron Mario Montoto, de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí; y Martín Cabrales, entre decenas de hombres y mujeres de negocios.

El Grupo de los Seis (G6) tuvo asistencia perfecta en la gala: dijeron presente Nicolás Pino por la Sociedad Rural Argentina, Adelmo Gabbi por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Mario Grinman por la Cámara Argentina de Comercio, además de Rodrigo Pérez Graziano, de Stellantis, por la Unión Industrial Argentina (UIA) y Francisco Grismondi, de la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba).

El Grupo de los 6 le cerró la puerta al crédito en dólares en su reunión con Adorni

Sin presencia del Gobierno, el peso político lo dio la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien dijo presente en medio de la definición de la reforma laboral. También se lo vio charlando a Guillermo Francos, el exjefe de Gabinete; mientras que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dio un discurso junto a Weiss en el inicio de la función.

Sin pasar desapercibido, el embajador estadounidense Peter Lamelas asistió junto a su esposa y en la previa al espectáculo que rinde homenaje a un prócer del tango, buscaba sus entradas para chequear su ubicación. El exembajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, lo siguió para buscar su lugar.

Los números de la recesión

La foto macroeconómica que el Gobierno nacional exhibe como un triunfo tiene a la construcción como una de las asimetrías más profundas que golpean de lleno a la cadena de valor. Los datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) marcaron que el sector cerró el 2025 con un crecimiento interanual del 0,3%, una cifra que contrasta con el derrumbe catastrófico del 27,4% que la actividad registró a lo largo de 2024. En términos reales, la industria sigue operando en niveles de subsuelo.

El embajador estadounidense, Peter Lamelas, acompañó al presidente de Camarco, Gustavo Weiss, en la gala en el Colón

En medio del lujo del Colón y entre arte neoclásico, los constructores coincidieron en que es imposible reactivar los proyectos de viviendas sin la tracción genuina de los créditos hipotecarios. Ese motor hoy está virtualmente apagado por las altas tasas de interés que el Banco Central mantiene como pilar de su política de astringencia monetaria. Mientras que la parálisis de la obra pública se lleva la mayor parte de la caída del sector, con las privatizaciones de las rutas como solución “insuficiente”, según su óptica.

La cumbre de Adorni con el G6

Horas antes del ágape, la cúpula del G6 mantuvo un encuentro reservado en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En esa mesa, el titular de Camarco puso sobre la mesa la creación de un fondo específico para reactivar la obra pública estratégica. El funcionario nacional tomó nota del reclamo sin muchas más definiciones. Otro de los temas fue los créditos en dólares, que el Gobierno tiene en carpeta reactivar para las familias pero que desde los bancos advierten sobre el riesgo de descalce en moneda extranjera, como contó PERFIL.

¿Quiebra inducida o desmanejo financiero? El futuro de Bioceres se define en una asamblea clave

Quienes participaron de esa mesa de rosca política se llevaron una lectura preocupante respecto al diagnóstico de la Casa Rosada. En el equipo económico festejan la expansión del 4,4% que mostró el EMAE, pero en las cámaras empresarias alertan que el oficialismo peca de un sesgo analítico peligroso. Fuentes del sector productivo que transitan los despachos oficiales aseguraron que la administración libertaria observa y celebra únicamente el promedio macroeconómico, traccionado en exclusiva por el agro, la energía (Vaca Muerta) y la intermediación financiera, mientras minimizan que pilares generadores de empleo como la industria manufacturera y la construcción siguen en zona de contracción.

Rutas destruidas y la promesa incumplida de Caputo

Mientras, los constructores siguen pendientes de la deuda acumulada del Estado Nacional que ascendía a los $400.000 millones en concepto de certificados de obras paralizadas y redeterminaciones de precios congeladas, un año atrás. Aunque admiten que el Gobierno hizo algunos de los pagos, siguen esperando la solución que les dio el ministro de Economía, Luis Caputo, casi al inicio de la gestión. Un bono que todavía no llegó.

El discurso institucional de Weiss, en tanto, buscó aferrarse a la resiliencia del sector. "La construcción no solo permite producir; permite vivir, encontrarnos y que exista la cultura, permitiendo que la Argentina tenga identidad". El titular de la cámara renovó el compromiso de la entidad de cara al futuro: “Durante 90 años atravesamos crisis, cambios y momentos difíciles, pero nunca se detuvo algo esencial: la voluntad de trabajar y construir. Porque mientras haya alguien que se levante antes del amanecer para ir a una obra, la construcción va a estar ahí”.

AM