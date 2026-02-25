Cómo cambiar el médico de cabecera en PAMI paso a paso desde la web

Todos los afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) tienen asignado un médico de cabecera, figura central en el esquema de atención: es quien registra la historia clínica, autoriza estudios, realiza derivaciones a especialistas y emite recetas.

En caso de que el jubilado o pensionado desee modificar esa asignación, el organismo habilitó un procedimiento formal que puede realizarse de manera online, sin necesidad de acudir a una agencia presencial.

Cómo se asigna el médico de cabecera en PAMI

Al momento de la afiliación inicial, el sistema permite elegir hasta tres opciones dentro de la cartilla médica disponible. La designación final depende del cupo de cada profesional.

Si el afiliado no selecciona ninguna alternativa, el sistema asigna un médico de manera automática. Sin embargo, esa decisión no es definitiva y puede revisarse más adelante a través de los canales habilitados.

La información sobre el profesional asignado puede consultarse en la cartilla médica digital, en la aplicación oficial de PAMI o mediante Pame, la asistente virtual disponible en WhatsApp.

Paso a paso: cómo cambiar el médico de cabecera desde la página web

El trámite es gratuito y se realiza completamente online. Para iniciar la gestión, el afiliado debe:

Ingresar al sitio web oficial de PAMI. Identificarse con los datos personales requeridos. Acceder a la cartilla médica digital. Seleccionar un nuevo profesional dentro de los disponibles. Confirmar la solicitud de cambio.

Una vez completado el procedimiento, el sistema registra la modificación. No obstante, la nueva elección queda sujeta a la disponibilidad de cupos, por lo que se recomienda revisar previamente las opciones antes de confirmar.

Cuándo entra en vigencia el cambio

El cambio de médico de cabecera no se aplica de manera inmediata. PAMI establece un esquema de corte mensual que determina desde cuándo rige la nueva asignación.

- Si el trámite se realiza entre el 1 y el 20 del mes, el cambio entra en vigencia el primer día del mes siguiente.

- Si la gestión se efectúa entre el 21 y el 30 (o 31), la modificación se aplica a partir del mes subsiguiente.

Durante el período de transición, el afiliado mantiene la cobertura con el médico previamente asignado, sin interrupciones en la atención, turnos o recetas en curso.

El procedimiento digital busca agilizar la gestión y otorgar mayor flexibilidad a los afiliados, al tiempo que mantiene el sistema de cupos como criterio central para garantizar la organización de la atención médica.

