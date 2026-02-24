El Grupo de los 6 le cerró la puerta al crédito en dólares en su reunión con Adorni

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, recibió este martes a representantes del Grupo de los 6 en la Casa Rosada. Entre otros temas, se trató la posibilidad de habilitar líneas de créditos en dólares para reactivar el mercado inmobiliario.

Por el sector empresario participaron Francisco Gismondi (ADEBA), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) y Rodrigo Pérez Graziano (Unión Industrial Argentina).

Adorni estuvo acompañado por el secretario de Comunicación, Javier Lanari.

El encuentro se había pedido para saludar a Adorni como Jefe de Gabinete de manera institucional, afirmó uno de los participantes del sector empresario a PERFIL.

Además, indicó que uno de los temas de la reunión fue la ampliación de créditos en dólares y desde ADEBA expresaron que no están dispuestos a dar el fondeo “por temor al descalce” que derive en un colapso de deudas en moneda extranjera, como ocurrió con el fin de la convertibilidad, en 2001.

El deseo del crédito en dólares

Recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que "necesitamos que haya más crédito en dólares, y ahí la Ley de Inocencia Fiscal juega un rol fundamental, puede ser un cambio paradigmático". El objetivo es reactivar el sector inmobiliario a través de hipotecas en la divisa estadounidense.

Luego de la salida de la paridad "uno a uno" del peso con el dólar a principios de 2002, los bancos solo pueden otorgar préstamos a los exportadores.

De acuerdo con la Ley 26.546, "la constitución de depósitos en moneda extranjera en cuentas a la vista y depósitos a plazo, siempre que se destinen exclusivamente a la financiación a prestatarios que tengan ingresos habituales provenientes directa o indirectamente de operaciones de comercio exterior y actividades vinculadas".

Para modificar esto, el Ejecutivo debe reformar la ley en el Congreso y, posteriormente, derogar circulares del Banco Central que blindaron al sistema a principios del milenio.

EM / LM