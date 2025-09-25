Nicolás Pino: “Déjeme pensar que la intención era otra”

El debate por la eliminación temporal de las retenciones al campo sumó un nuevo capítulo con la difusión de un recorte viral en redes sociales. En el video, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reconoció la frustración que generó en el sector el regreso de los derechos de exportación, luego de que el Gobierno fijara un cupo de 7.000 millones de dólares que se agotó en apenas tres días.

En diálogo con Eduardo Feinmann en el programa Alguien tiene que decirlo, que se emite por radio Mitre, Pino se refirió a ese breve esquema de “retenciones cero” y dejó una frase que encendió el debate: “Comparto ese pensamiento, pero déjeme pensar que la intención era otra, porque si no la frustración va a ser grande”.

Feinmann lo interpeló de manera directa:

—“El ministro Caputo, o el Gobierno, les hizo creer entonces que la baja de retenciones era a favor del campo y no terminó siendo así”.

Pino no lo negó:

—“Comparto ese pensamiento, pero déjeme pensar que la intención era otra, porque si no la frustración va a ser grande”.

El dirigente ruralista reconoció la sorpresa que generó la velocidad con la que se agotó el beneficio. “Me parece que en este momento hay que ser muy prudente. Nunca dudamos que se iba a cubrir porque los productores íbamos a aprovechar la posibilidad de vender. Ahora bien, sí nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubra todo y que volvamos de vuelta como antes”, señaló.

Roulet tras el cierre de la quita de retenciones: "Es lo mismo que el plan soja Massa"

Retenciones cero ¿Llegó al productor?

Pino planteó dudas sobre si el alivio llegó efectivamente al productor y apuntó contra las cerealeras. “Queremos ver si el productor realmente pudo aprovechar este beneficio. ¿Cómo puede ser que la exportación haya emitido en tan poco tiempo tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero?”, cuestionó.

En ese sentido, pidió mayor previsibilidad: “Por lo menos que tengamos certeza en cuánto va a valer nuestro producto de acá para adelante”.

El titular de la SRA deslizó que se analiza pedir una extensión del esquema hasta fin de octubre. “Es una idea que compartimos, anoche esta charla la tuvimos”, reveló. De todos modos, llamó a mantener la calma: “Hay que ser un poquito prudentes hoy, en este momento. El ánimo de la gente del campo estaba muy animado”.

GD / EM