El Gobierno anunció la baja temporal de retenciones a cero para las carnes vacuna y aviar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la eliminación temporal de los derechos de exportación para las carnes vacuna y aviar, de la misma manera que ocurre con los granos. "El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025", afirmó el vocero.

Y agregó: "Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos".

Este lunes por la mañana, el Gobierno había anuncido que hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para las exportaciones de granos y subproductos de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol.

Con esta resolución, el Gobierno intenta reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.

La medida alcanza a todos los cereales y las oleaginosas y se aplica hasta que se llegue a un valor liquidado de US$ 7.000 millones.

Según estimaciones del sector, el stock disponible en granos tiene un valor aproximado de US$ 10.000 millones. El gobierno busca que buena parte de esos granos guardados por los productores sean vendidos en las próximas seis semanas.

Reacción de la agroindustria

Desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresaron que “valoramos el anuncio de la eliminación temporal de los DEX a cereales y oleaginosas” y que “es un paso concreto para liberar el potencial de nuestra agroindustria y un avance en la dirección correcta”.

Para el Consejo, la eliminación total de los derechos de exportación “es la llave para impulsar la producción, generar empleo y aumentar el ingreso de divisas”.

“Aunque este estímulo impulsa las exportaciones, reafirmamos la necesidad de políticas permanentes. Un horizonte a largo plazo dará confianza a productores e inversores para expandir la capacidad productiva e invertir en tecnología”, finalizó.