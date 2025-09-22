Primeras impresiones del anuncio de retenciones cero: “Esto todavía está muy verde, hay que leer la letra chica”

El consultor en mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E el impacto del anuncio de retenciones cero a las exportaciones agropecuarias hasta el 31 de octubre y advirtió sobre sus consecuencias inmediatas y de largo plazo.

“Esto todavía está muy verde, hay que leer la letra chica”, señaló Germán Iturriza. También explicó que el decreto fue publicado minutos antes de la entrevista: “Así a simple vista lo que se está indicando y el tuit de uno de los ministros es que hasta el 31 de octubre tendremos retención cero”.

Las limitaciones de las retenciones cero

Aunque celebró el alivio para el productor, remarcó que la medida no se traduce automáticamente en beneficios plenos: “Esto es mercado internacional de granos, esto no es de repente vendo todo lo que quiero al mundo”.

Iturriza destacó que el anuncio ya repercutió afuera: “La lectura que está haciendo el mercado internacional sobre Argentina, y por eso Chicago está bajando fuertemente, es que de repente va a haber una sobreoferta temporal”.

Cuál es el beneficio económico para los productores

Sobre el beneficio económico, detalló: “Una mejora en dólares, tenés que hablar de más o menos 20 dólares, de maíz 19 dólares, de soja 108 dólares por tonelada”. Sin embargo, advirtió que ese número se ajusta en la cadena de comercialización: “Ahí empieza a haber el juego de oferta y demanda y después el exportador, internamente, tiene que bajar al productor”.

Por otro lado, el consultor mencionó quién puede quedar más expuesto: “Si yo pongo a todos los productores en las mismas condiciones y les digo, mirá, tenés solamente 30 días para vender, muy probablemente ese es el eslabón de la cadena que más pierda en el camino”.

Asimismo, comentó que la oportunidad es tentadora tras años de dificultades: “Un productor que venía golpeado por la seca hace dos, tres años, ahora golpeado por los excesos de precipitaciones y con precios mínimos históricos en Chicago, claramente que para el productor es un escenario muy bueno”.