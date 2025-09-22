Cuáles son las razones detrás de la postergación del viaje a Estados Unidos de Javier Milei

El periodista, Alejandro Gomel, conversó con Canal E y relató una jornada cargada de anuncios económicos y definiciones políticas tras el sorpresivo decreto de Javier Milei para bajar retenciones y la confirmación del viaje presidencial a Estados Unidos.

Alejandro Gomel explicó los motivos detrás de la postergación del viaje presidencial: “Tenía que firmar el Presidente y tiene que estar en el país, más allá de la firma electrónica, debe firmar los decretos y todas las reglamentaciones en cuanto a la baja de retenciones”.

La expectativa del Gobierno en cuanto a la quita de retenciones

Luego, manifestó que la expectativa oficial es clara: “Rápidamente durante el 1 de octubre se llegue a recaudar estos 7 mil millones de lo que habla el decreto publicado en el boletín oficial en cuanto a ir a retenciones cero. Esa, por lo menos, es la expectativa aquí, que se va a llegar rápidamente a este momento”.

Según Gomel, “la soja está a un buen precio, hay mucho para liquidar y efectivamente la expectativa es conseguir los dólares que tanto necesita”.

Reunión clave entre los representantes del agro y Luis Caputo

Antes de la mesa política, planteó que hubo contactos clave con el agro: “Caputo los había citado temprano para explicarles las medidas en el ministerio de Economía antes de que hablen los mercados. Se los vio a estos representantes justamente en lo que tiene que ver con la soja, principalmente con el aceite y los granos”.

El periodista resaltó el peso de la señal internacional: “La segunda pata y central, y de esto se está hablando mucho en este momento, es del Tesoro de Estados Unidos, de la plata que pueda venir del Tesoro Norteamericano. Muy conforme con el tuit que acaba de sacar Scott Bessent, hablando de un apoyo total, un paso incondicional a la Argentina, que va a hacer todo lo posible para toda la Argentina”.

El Gobierno, añadió, cree que con esto “vamos a respirar hasta las elecciones entre la plata que venga del campo y la plata que pueda venir de alguna forma del Tesoro, conseguir los dólares que no están para llegar al mes de octubre. Bueno, salimos a respirar, tenemos un plan”.