Crisis en las perfumerías: advierten que cierra una por mes por caída del consumo y las importaciones

La Cámara Argentina de Perfumerías informó que la industria de la cosmética y perfumería registra el cierre de una sucursal o casa matriz por mes debido a la baja en el consumo, un fenómeno que se arrastra desde la pandemia, sumado al incremento de la venta de productos que ingresan al país por canales informales de comercialización.

Entre los motivos que justifican la caída del consumo se encuentra la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, un punto fundamental que afecta principalmente a artículos considerados no esenciales.

Maquillaje terapéutico: una práctica poco conocida que busca devolver identidad y bienestar emocional

Por otro lado, este contexto se suma al ingreso de productos de cosmética, perfumes y esmaltes de uñas que inundaron el mercado local provenientes de China. La principal característica en estos son sus bajos precios, ya que no están obligados a cumplir con aportes impositivos no laborales, denuncian.

En esta línea, la Cámara informó que el sector atraviesa una "crítica situación" y un "colapso de ventas y el avance de cosméticos ilegales". Además, desde la entidad señalaron que esta crisis pone en riesgo una actividad que alcanza a 60.000 puestos de trabajo en todo el país, generando una "competencia desleal para las empresas formales que cumplen con todas las obligaciones impositivas, laborales y sanitarias".

La importación que compite con el mercado local

Los productos importados de este rubro están "inundando el mercado a través de canales informales" como plataformas digitales con "precios irrisorios", los cuales la industria local no puede igualar debido a sus costos operativos y regulatorios.

Desde la cámara señalan que muchos de estos artículos carecen de la aprobación de los controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Es por eso que la cámara advirtió que esta falta de supervisión implica un "serio riesgo para la salud de los consumidores", ya que el uso de estos cosméticos "puede provocar alergias, irritaciones u otras reacciones adversas" al aplicarse directamente sobre la piel.

Otro punto a destacar es que se desconoce si estos productos fueron "testeados en animales", una práctica que se encuentra "prohibida en múltiples mercados desarrollados".

Ramón Monegal: “La moda es el cáncer de la perfumería”

Ante este escenario, la Cámara solicita a las autoridades nacionales que "refuercen los controles en Aduana y en los canales de comercialización informal".

Por último, solicitaron "proteger la salud pública, garantizar la competencia leal y preservar miles de puestos de trabajo que dependen de esta actividad".

Con información de NA

GZ