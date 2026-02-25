ANSES: quiénes cobran este 25 de febrero jubilaciones, AUH y desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este miércoles 25 de febrero con el calendario de pagos correspondiente al mes. La jornada se enmarca en una reorganización del esquema habitual de depósitos, dispuesta por el organismo debido al feriado de Carnaval, que modificó el orden de acreditaciones sin alterar montos ni condiciones de las prestaciones.

El ajuste responde a cuestiones operativas vinculadas al funcionamiento bancario durante el mes y obliga a los beneficiarios a revisar las fechas asignadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes cobran hoy, miércoles 25 de febrero

En esta fecha perciben sus haberes:

- Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, con DNI terminados en 4 y 5.

- Titulares de la Asignación por Embarazo, con DNI terminado en 9.

- Beneficiarios de la Prestación por Desempleo, con DNI terminados en 2 y 3.

Los pagos se acreditan en las cuentas bancarias declaradas ante ANSES y pueden retirarse a través de cajeros automáticos sin necesidad de turno previo.

Calendario de jubilaciones y pensiones de febrero 2026

El cronograma para jubilaciones y pensiones quedó establecido de la siguiente manera:

Haberes que superan el mínimo

- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

Asignaciones: fechas de cobro

El calendario también incluye a los titulares de asignaciones familiares y universales.

Asignación por Embarazo

- DNI terminados en 9: 25 de febrero

Pensiones No Contributivas y pago único

Las Pensiones No Contributivas se abonaron entre el 9 y el 13 de febrero, según la terminación del DNI. En tanto, las Asignaciones Familiares de PNC se pagan hasta el 12 de marzo para todas las terminaciones.

Las Asignaciones de Pago Único —matrimonio, adopción y nacimiento— correspondientes a febrero se abonan en dos tramos: del 10 de febrero al 12 de marzo y del 24 de febrero al 12 de marzo, según corresponda.

Prestación por Desempleo: cronograma

El pago de la Prestación por Desempleo comenzó el 24 de febrero y se extiende hasta el 2 de marzo:

- DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de acreditación a través de la plataforma digital Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también es posible consultar historia laboral, actualizar datos personales y revisar liquidaciones.

El calendario continuará en los próximos días hasta completar el esquema de febrero, mientras el organismo prepara la actualización de montos correspondiente a marzo.

