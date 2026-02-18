Diógenes González: “Acompañaremos la reforma laboral porque contribuirá a generar empleo”

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados analizará hoy el proyecto de reforma laboral, en una jornada clave para el oficialismo nacional. En ese contexto, el diputado nacional por Corrientes, Diógenes González, ratificó que acompañará la iniciativa en general al considerar que el texto favorecerá la creación de empleo formal, aunque no descartó que la ley regrese al Senado si se incorporan cambios durante el debate.

Apoyo en general y cambios en el proyecto

El legislador destacó el trabajo previo realizado en la Cámara Alta y señaló que el tratamiento incluyó múltiples modificaciones. “El trabajo del Senado fue muy importante, en tanto se recepcionaron 18 pedidos de cambios. Hubo ductilidad del oficialismo para aceptar modificaciones”, afirmó a Diario Época. En esa línea, resaltó el rol de los senadores correntinos en la eliminación de la quita de Ganancias que afectaba la coparticipación provincial.

La iniciativa llega a Diputados con una modificación relevante: la eliminación del artículo 44, que proponía reducir entre el 75% y el 50% del salario durante licencias médicas cuando el accidente no estuviera vinculado al trabajo. La decisión de retirar ese punto respondió a las críticas que había generado en distintos sectores políticos y sindicales.

Pese al respaldo general, González admitió que el proyecto incluye “componentes que generan polémica y son fuertemente discutidos”, entre ellos el mecanismo de financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones, que contempla recursos provenientes de la ANSES y aportes de los trabajadores.

Expectativas por el empleo y la informalidad

El diputado defendió la reforma al sostener que apunta a impulsar la creación de empleo genuino mediante incentivos para pymes y micropymes, reducción de cargas patronales para el primer empleo y beneficios fiscales destinados a la inversión en bienes de capital. Según explicó, estas medidas podrían traducirse en mayor actividad económica y nuevas contrataciones. “Tenemos expectativas de que baje el empleo en negro, que hoy ronda entre el 40% y el 50% de la fuerza laboral”, afirmó.

El debate continuará en comisión antes de su eventual tratamiento en el recinto. “Todo se va a analizar y vamos a mantener comunicación permanente hasta la sesión”, concluyó el legislador.