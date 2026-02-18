Valdés: “Estamos con un presupuesto acotado, pero vamos a resolver la cuestión salarial”

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que su gestión prepara una propuesta salarial para docentes y trabajadores estatales, en un escenario económico marcado por la caída de recursos provinciales. El mandatario reconoció que la negociación se desarrolla con un presupuesto limitado, aunque aseguró que el Ejecutivo buscará alcanzar un acuerdo con los gremios.

“Estamos trabajando con un presupuesto acotado, pero tenemos que resolver la cuestión salarial”, afirmó el gobernador en declaraciones a la prensa, en referencia a la discusión paritaria que se desarrolla con los distintos sectores de la administración pública.

Negociaciones con los gremios y propuesta salarial

Valdés adelantó que el Gobierno provincial presentará una oferta formal en los próximos días y llamó a sostener el diálogo con las organizaciones sindicales. En ese marco, expresó su expectativa de que “prime la razón” durante las conversaciones con los representantes gremiales.

El mandatario explicó que el contexto financiero es complejo y que los recursos provinciales no han mostrado mejoras en términos reales. “El presupuesto no ha crecido y sigue decreciendo”, sostuvo, al describir el escenario económico que condiciona la definición de aumentos para el sector público.

Pese a ese panorama, remarcó que la gestión provincial tiene como prioridad avanzar con una recomposición salarial que permita sostener el funcionamiento del sistema educativo y la administración estatal.

Canasta escolar y mejoras en ingresos

Además de la discusión salarial, el gobernador confirmó que la Provincia impulsará la canasta escolar, una medida orientada a aliviar el gasto de las familias de cara al inicio del ciclo lectivo. Según explicó, el Ejecutivo trabajará para “mejorar todos los ítems”, en referencia tanto a ingresos como a políticas complementarias vinculadas al comienzo de clases.

Las definiciones del mandatario llegan en un momento clave del calendario educativo y en medio de la expectativa de los gremios docentes por la oferta oficial, que será determinante para el inicio normal del ciclo lectivo.