ANSES: quiénes cobran este 23 de febrero de 2026

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 23 de febrero con nuevas acreditaciones correspondientes al segundo mes del año. La jornada alcanza a distintos grupos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación que perciben.

Sin pagos en ANSES el lunes y martes por el feriado XXL, quienes cobran el miércoles 18 de febrero

Como ocurre cada mes, el cronograma se organiza de manera escalonada para evitar concentraciones en las entidades bancarias y ordenar la acreditación de fondos en las cuentas de los beneficiarios.

Quiénes cobran hoy según el DNI

Este lunes reciben sus haberes:

- Jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el haber mínimo y tienen DNI terminados en 0 y 1.

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizados en 8.

- Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminados en 7.

El detalle completo del calendario puede consultarse en el sitio oficial del organismo, donde cada beneficiario puede verificar fecha, lugar de cobro y liquidación correspondiente.

Cuánto cobrarán en marzo los jubilados, pensionados y beneficiarios en marzo 2026

Jubilaciones y pensiones: montos vigentes en febrero

En febrero, las jubilaciones y pensiones se actualizaron con un incremento del 2,85%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC.

Con este ajuste, la jubilación mínima se ubica en $359.254,34. A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciben el haber mínimo alcanzan un total de $429.254,34.

La jubilación máxima asciende a $2.417.441,64. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber es de $287.403,47, que con el bono adicional llega a $357.403,47. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se sitúan en $251.478,04, y con el refuerzo alcanzan los $321.478,04.

El bono extraordinario forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables frente al aumento sostenido de precios.

Quiénes cobran en ANSES del 18 al 20 de febrero: pagos con aumento y bono incluido

Asignaciones familiares y AUH: cuánto se paga este mes

Las asignaciones también fueron actualizadas en febrero. Los valores principales son los siguientes:

- Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096.

- AUH por Discapacidad: $420.354.

- Asignación por Embarazo (AUE): $129.096.

- Asignación Familiar por Hijo (SUAF, primer rango de ingresos): $64.554.

- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $210.186.

En el caso de la AUH y la AUE, el 20% del monto total se retiene y se abona posteriormente una vez presentada la libreta que acredita controles de salud y escolaridad.

A estos ingresos puede sumarse la prestación de la Tarjeta Alimentar, destinada a familias con hijos que perciben AUH, AUE o determinadas pensiones. En febrero, los montos son de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para quienes tienen dos y $108.062 para tres hijos o más.

Los fondos acreditados permanecen disponibles en las cuentas bancarias hasta 60 días y no requieren trámites adicionales para su retiro. El cronograma continuará en los próximos días con nuevas fechas según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.