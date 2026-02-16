ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que el miércoles 18 de febrero de 2026 continuarán los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal luego del feriado de carnaval de este lunes 16 y martes 17 de febrero.

Para no ser pobre, una familia necesitó $1.360.000 según el INDEC

Vale recordar que todas las prestaciones cobran en febrero un aumento por movilidad del 2,85 por ciento, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Con este ajuste:

- La jubilación mínima asciende a $359.254,34.

- A ese monto se suma el bono previsional de $70.000, que se deposita de forma automática junto con el haber, elevando el total a $429.254,34.

- La jubilación máxima queda en $2.417.441,64, sin refuerzo adicional.

El aumento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC), que durante febrero mantienen el refuerzo extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional. No es necesario realizar ningún trámite: el incremento se refleja directamente en el monto acreditado en la cuenta bancaria.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 5.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 4.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.

lr