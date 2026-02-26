En enero viajaron menos argentinos al exterior pero la balanza turística volvió a ser negativa

La balanza turística en enero de 2026 marcó una variación interanual negativa de 1.082.100 turistas, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El turismo receptivo marcó un incremento de 8,4% en el primer mes del año. Ingresaron 1.070.800 visitantes al país, de los cuales 682.000 fueron turistas y 388.900 fueron excursionistas.

De ese total, el 19,5% provino de Europa, el 19,4% de Brasil y el 15,4% de Estados Unidos y Canadá. El 48,8% de los turistas no residentes llegó al país a través de la vía aérea, 39,6% por vía terrestre y 11,6% restante por vía fluvial/marítima.

La balanza turística fue deficitaria en 2025, según el INDEC

Menos argentinos en el exterior

Por otra parte, el turismo emisivo cayó 8,5%. Salieron al exterior 2.343.200 argentinos durante enero: 1.764.100 fueron turistas y 579.200 fueron excursionistas.

El 84,6% viajó a países limítrofes, liderados por Brasil (32,5%) y Chile (19,1%). El 56,7% de los turistas residentes salieron del país por vía terrestre, el 33,5%, por vía aérea y el 9,8%, por vía fluvial/marítima.

Luego de los cambios introducidos a fin del año pasado, el INDEC dejó de informar la cantidad de divisas que ingresaron y se gastaron en el exterior.

Según el CEPEC, “en términos desestacionalizados, los viajes al exterior aumentaron 41,7% respecto a diciembre y la tendencia-ciclo también sigue en alza (+2,9%). No es solo estacionalidad: hay dinámica creciente”.

“El turismo continúa siendo un canal estructural de salida de dólares y un factor clave para analizar reservas, cuenta corriente y expectativas cambiarias”, añadieron.

LM/DCQ