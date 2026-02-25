Las ventas en supermercados crecieron 2,0% y las mayoristas cayeron 6,8% en 2025

Las ventas en supermercados en 2025 aumentaron 2,0% con respecto al año anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En diciembre, el índice de ventas totales a precios constantes marcó un incremento de 2,7% mensual.

Las ventas totales a precios corrientes, para diciembre de 2025 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron $2.796.110,4 millones, lo que representa un incremento de 25,5% respecto al mismo mes del año anterior. La inflación en 2025 cerró en 31,5%.

La inflación del primer trimestre del 2026 alcanzaría el 8,5% y sería superior a la del mismo período del 2025

En las ventas totales a precios corrientes, durante diciembre de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos fueron “Carnes” (47,6%), “Alimentos preparados y rotisería (34,5%), “Verdulería y frutería” (33,4%) e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar” (31,4%).

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito encabezaron con 43,6%, seguidas por tarjeta de débito (26,1%), efectivo (16,3%) y otros medios de pago (14%). Éstos últimos incluyen billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift card y ticket canasta.

Según el CEPEC, “la serie tendencia-ciclo avanzó 0,1% mensual, aunque todavía se ubica en niveles inferiores a los de comienzos de 2024, lo que indica que la recomposición del consumo masivo es incipiente y aún frágil”.

Ventas en autoservicios mayoristas

En cuanto a las ventas en autoservicios mayoristas, las ventas en 2025 cayeron 6,8% en comparación con el año anterior. El último mes del año mostró una caída de 0,5% con respecto a noviembre, marcando 24 bajas mensuales consecutivas.

Las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas del INDEC sumaron $424.053,2 millones de pesos, lo que representa un incremento de 26,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Carnes” (60,4%), “Electrónicos y artículos para el hogar”, (44,5%), “Almacén” (33,0%) y “Bebidas” (25,4%).

En cuanto a los medios de pago de las ventas, lideraron otros medios de pago (billeteras virtuales, QR, etc.) con 35,1% de total, seguidos por tarjetas de crédito (25,1%), efectivo (24,7%) y tarjetas de débito (15,1%).

