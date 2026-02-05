Supermercados en alerta: menos efectivo, menos consumo y márgenes al límite

El sector supermercadista atraviesa una etapa de profundos cambios en la Argentina. Así lo explicó Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, a Canal E, al detallar cómo se modificaron los hábitos de pago y de consumo durante el último año. “El sector está muy cambiante”, afirmó, y precisó que “todos estos cambios se dieron principalmente durante el transcurso del año 2025”.

Uno de los datos más contundentes es el retroceso del efectivo. “El efectivo perdió participación en forma importante, está hoy en su mínima expresión”, señaló Palpacelli, y agregó que “han ganado terreno tarjetas de débito, tarjetas de crédito y cobros a través de billeteras virtuales”. Según explicó, esta transformación comercial se consolidó a lo largo del año y continúa en 2026, con “prácticamente la desaparición del efectivo”.

Menos marcas líderes y más compras con el bolsillo

El cambio en los medios de pago vino acompañado de una fuerte modificación en el consumo. “Ese fue uno de los grandes cambios en los hábitos del consumidor”, sostuvo Palpacelli. Hoy, el precio manda sobre la marca: “El consumidor direccionó su compra a segundas y terceras alternativas”, explicó, y remarcó que “le dio preponderancia al precio antes que a las marcas”.

Frente a este escenario, los supermercados debieron adaptarse. “Las cadenas nos hemos readaptado a buscar segundas y terceras alternativas de precio”, afirmó, con el objetivo de dar respuesta a un problema central: “el bolsillo del consumidor, el poder adquisitivo”.

Según Palpacelli, “el poder adquisitivo no terminó de recuperarse y eso provoca estas situaciones”, obligando a ofrecer opciones más económicas para que los clientes puedan llegar a fin de mes.

Caída de ventas, costos en alza y márgenes más bajos

La contracción del consumo impacta de lleno en las ventas. “Terminamos un 2025 con 5% de unidades perdidas interanuales”, advirtió Palpacelli. A esa caída se suma un aumento generalizado de costos. “Las tarifas, los servicios y el costo de mano de obra han aumentado”, enumeró.

En ese contexto, el sector enfrenta una ecuación compleja. “Hemos tenido que bajar márgenes para atraer a clientes”, explicó, y definió el escenario como “un cóctel delicado”. Por eso, desde el sector reclaman medidas que impulsen la demanda. “Estamos pidiendo una reactivación del consumo, que evidentemente no se ha logrado durante el 2025”, afirmó.

Finalmente, Palpacelli subrayó la urgencia de contar con estímulos concretos. “Necesitamos herramientas que traccionen el consumo y que hagan que salga de esta contracción”, concluyó.

