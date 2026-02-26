Ricardo Quintela reafirmó su postura tras la denuncia de Stornelli: "Es una declaración política"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, defendió este jueves sus dichos sobre el mandato presidencial al asegurar que es “una declaración política, una visualización de lo que de lo que puede suceder en el futuro, de persistir con esta política”.

"Una realidad imposible de ocultar"

“Hay una realidad que es incontrastable, que es imposible de ocultarla, que son los 400.000 nuevos desempleados que la República Argentina, la pérdida de los puestos de trabajo, los cierres de la fábrica, de la industria, de las empresas, de los comercios, los 50 quioscos que cierran por día", aseguró en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

“A esto se le suma la paralización de la obra pública, hace 27 meses se paralizó la obra pública nacional, la quita del incentivo docente, la quita del fondo compensador del salario docente, la devaluación, el crecimiento del combustible, el crecimiento del costo de los servicios, el congelamiento fáctico de los salarios, la agresión a los discapacitados, las universidades, a los jubilados, la quita de los medicamentos para los enfermos terminales, la quita de los medicamentos para los jubilados, la libre importación que está destruyendo el aparato industrial de nuestro país”, enumeró el mandatario riojano.

"Declaración política"

"Todo esto que le estoy nombrando está llevando en un clima social que es de no de no modificar sus políticas y naturalmente va a haber una crisis social que va a ser de de imprevisibles consecuencias", agregó Quintela.

“Esto es una declaración política, ahora si quieren judicializar la política yo no puedo hacer nada”, enfatizó en diálogo con el periodista Andy Ferreyra.

