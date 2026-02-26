El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 26 de febrero

Este jueves 26 de febrero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.365 pesos y cotiza a 1.415 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.415.

Dólar Blue

- Compra: $1.429

- Venta: $1.460.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.425,50 para la compra, y $1.426,23 para la venta.

Este jueves 26 de febrero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.425.

BBVA

- Compra: $1.365.

- Venta: $1.415.

ICBC

- Compra: $1.375.

- Venta: $1.435.

Banco Supervielle