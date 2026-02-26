La CGT Córdoba se movilizará contra la reforma laboral: "Es la mejor forma de expresar el rechazo"

La CGT Córdoba y otras organizaciones gremiales se movilizarán este viernes por las calles del centro de Córdoba en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por la administración del presidente Javier Milei.

Cómo será la marcha contra la reforma laboral

La concentración comenzará a las 11 en la casa histórica de la CGT ubicada en avenida Vélez Sársfield al 137 y desde allí marcharán hasta la esquina de avenida Colón y General Paz.

"Es nuestra modalidad, es nuestra forma de de expresar. Creemos que es la mejor forma, ganar las calles, de expresar el rechazo por las políticas que dañan a los trabajadores y a las trabajadoras y al pueblo en general", aseguró Federico Corteletti, del gremio de judiciales.

Además enfatizó que, si bien la judicialización y las tácticas de la central nacional son importantes, la visibilidad en las calles resulta un indispensable para el movimiento obrero.

En ese sentido advirtió sobre la gravedad del proyecto oficialista: "La reforma laboral es un golpe a todo un sistema de mucho tiempo de construcción, de una protección sobre los trabajadores, que son la parte más débil en en la relación laboral. Todo ese andamiaje está en peligro de venirse abajo".

Derecho de huelga

Por otro lado, la preocupación sindical se extiende no solo a las condiciones contractuales, sino también a la capacidad de respuesta de las organizaciones ante futuros conflictos.

Sobre la vulneración de las herramientas de defensa, Corteletti manifestó: "El sindicato es la herramienta de los trabajadores para poder defender sus derechos, si no pueden ir a la huelga o se dificulta la huelga, difícilmente luego podamos reaccionar para poder defender los derechos más adelante".

Por último el dirigente gremial denunció que "el ataque también se completa" con una ofensiva contra el fuero laboral y la justicia encargada de hacer efectivos los derechos en los tribunales.