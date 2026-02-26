Córdoba será epicentro del real estate y la innovación en Latinoamérica: llega REInn Latam junto a PropTech Latam y Grupo Edisur

Córdoba será sede de la edición local de Real Estate Innovation Latam (REInn), uno de los principales encuentros de innovación aplicada al mercado inmobiliario de la región, que llegará por primera vez a la provincia como parte de su expansión en América Latina. La actividad se desarrollará el 12 de marzo de 2026 en el edificio corporativo de Grupo Edisur.

La elección de Córdoba responde al posicionamiento que viene consolidando el distrito como un polo estratégico para el desarrollo inmobiliario con base tecnológica, impulsado por un ecosistema emprendedor activo, talento especializado y empresas que incorporan nuevos modelos de urbanización y construcción.

El evento se presenta como un espacio orientado a la generación de negocios, al intercambio de conocimiento y a la articulación entre actores del sector corporativo, startups, instituciones y fondos de inversión. La convocatoria está dirigida principalmente a founders, CEOs, directivos, responsables de innovación y ejecutivos C-level, con una audiencia de alto perfil profesional.

Como anfitrión de la edición Córdoba, Grupo Edisur será el encargado de recibir a los principales referentes del real estate regional.

En ese marco, su director, Horacio Parga, remarcó: “Innovar forma parte de nuestro ADN, es nuestra forma de construir. Nacimos como una empresa diferente, con un producto distinto y en un contexto particular. Desde siempre, nos caracteriza esa curiosidad por hacer cosas nuevas. Hoy estamos especialmente enfocados en incorporar tecnología a la construcción, desde la metodología BIM hasta el desarrollo de nuevas unidades de negocio basadas en sistemas como el steel frame y la construcción modular”.

Desde la organización regional, la fundadora de PropTech Latam Ecosystem, Andrea Rodríguez Valdez, señaló que Córdoba fue seleccionada por tratarse de un mercado que no solo promueve la innovación, sino que la aplica a través de proyectos concretos y empresas con visión de largo plazo. "Con REInn buscamos visibilizar ese potencial local y conectarlo con el resto de Latinoamérica”.

REInn Latam forma parte de una plataforma que ya recorrió distintos países de América Latina y que continúa ampliando su presencia regional durante 2026, con el objetivo de conectar a los líderes locales del sector inmobiliario con una agenda común de tecnología, inversión y transformación urbana.

En paralelo, la red PropTech Latam confirmó la realización de la PropTech Latam Summit Week 2026, que se desarrollará del 1 al 6 de junio en Ciudad de México, con la participación de referentes del real estate, la tecnología y la inversión de toda la región.