IVECO fabrica en Córdoba el camión S-Way y Llaryora pidió "igual de conduciones"

La planta de Iveco en Córdoba sumó una nueva pieza a su esquema industrial: comenzó oficialmente la fabricación nacional del S-Way, el modelo pesado más sofisticado de la marca en América Latina. La decisión no es menor: implica un cambio de estrategia que busca devolverle a la fábrica cordobesa un rol exportador dentro de la red global de la compañía.

El inicio de producción fue presentado como un hito por Marcio Querichelli, presidente de Iveco para América Latina, quien sostuvo que fabricar el modelo en el país refleja confianza en la capacidad técnica local. Detrás del anuncio, sin embargo, hay una señal más amplia: la intención de consolidar a Córdoba como nodo industrial estratégico en un contexto económico desafiante.

El proyecto, señalaron desde la empresa, forma parte de una planificación de largo plazo que comenzó con la consolidación del vehículo en el mercado y que ahora avanza hacia una etapa de producción regional con proyección internacional. La meta es clara: que Córdoba vuelva a exportar camiones y se consolide como un centro estratégico dentro de la red global de la compañía.

Hasta ahora, la producción local estaba enfocada casi exclusivamente en el mercado interno. Con el S-Way, la fábrica cordobesa abre la puerta a nuevos destinos internacionales y refuerza su rol dentro del Cono Sur.

Llayora le puso tono político

En ese marco, Llaryora aprovechó el acto para enviar un mensaje directo en defensa de la industria nacional. “Queremos las mismas condiciones para competir con los chinos, no puede ser que tengan mejores condiciones que los que fabrican en Argentina”, afirmó.

El gobernador advirtió además sobre el escenario de competencia con productos importados: “La producción no se va a mantener por mucho tiempo si no tiene las mismas condiciones que la importación”, sostuvo durante el anuncio de inversión.

El evento también contó con la presencia del intendente Daniel Passerini y referentes del sector automotor. Con esta nueva etapa, Iveco busca consolidar a Córdoba como un eslabón clave dentro de su red global, combinando innovación tecnológica, producción nacional y proyección exportadora en un contexto económico desafiante.

“Cada vez es más difícil construir un puesto de trabajo en el país, por eso es tan importante. Los cordobeses sólo queremos trabajar y producir”, expresó el mandatario provincial, quien también pidió “defender la industria nacional” y generar condiciones de competitividad.

Con esta nueva etapa productiva, Iveco apuesta a combinar innovación tecnológica, producción nacional y expansión exportadora. En un contexto de apertura de importaciones y alta competencia, la compañía busca posicionar a Córdoba como un eslabón clave para su crecimiento regional.