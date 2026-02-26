Tío Pujio inaugura la Residencia “Papa Francisco”: un modelo sustentable para adultos mayores

La ciudad de Tío Pujio se prepara para vivir una jornada histórica con la inauguración de la Residencia para Adultos Mayores “Papa Francisco”, un proyecto que conjuga compromiso social, innovación tecnológica y una fuerte impronta institucional.

El acto, previsto para este jueves a las 19.15, contará con la presencia de José Ignacio Bergoglio, sobrino del Papa Francisco, y de Federico Wals, excolaborador cercano del pontífice en Buenos Aires. También fue confirmada la participación del arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, una de las figuras más influyentes de la Iglesia argentina.

La ceremonia será encabezada por el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Darío Ranco, en el marco del 70° aniversario de la institución. Se espera la asistencia de autoridades provinciales, dirigentes regionales y representantes de distintas entidades.

Infraestructura de vanguardia y energía limpia

La residencia cuenta con 2.400 metros cuadrados cubiertos y capacidad para 68 residentes. Ofrece habitaciones adaptadas, climatización central y amplios espacios comunes diseñados para promover la integración y el bienestar.

Apuestas online: alarmante diagnóstico en Río Cuarto sobre el juego problemático en adolescentes

Uno de sus diferenciales más destacados es el sistema energético sustentable: 160 paneles solares que generan 69,6 kWp, permitiendo abastecer la totalidad del consumo eléctrico del establecimiento. Una apuesta concreta por la eficiencia y el cuidado del ambiente.

Con esta obra, Tío Pujio no solo suma infraestructura social estratégica, sino que se posiciona como referencia regional en modelos de atención para adultos mayores, combinando calidad edilicia, sustentabilidad y una visión centrada en la dignidad y el acompañamiento.