Federico Storani denunció un "industricidio" y advirtió sobre la consolidación de un "partido autoritario conservador"

El dirigente radical Federico Storani afirmó que el modelo económico del presidente Javier Milei busca consolidar una economía primaria donde una de sus consecuencias es que "sobran 20 millones de habitantes".

“Economía de producción primaria”

"Es como que la política que lleva delante el gobierno produce una muerte de la industria y por lo tanto un suicidio de la industria lleva consigo el contenido de la política impulsada por el gobierno", sostuvo en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

Según su análisis, este diseño económico busca "consolidar una economía de producción primaria, esto es el sector agropecuario, por supuesto, la minería, sectores de la energía y no mucho más".

Además advirtió, bajo esta lógica, "desde el punto de vista social van a sobrar más de 20 millones de habitantes".

“Ajuste”

Storani señaló en diálogo con Julio Kloppenburg que "aquí no ha habido ningún ajuste que haya pagado ninguna casta”.

“Acá el ajuste que se produjo con una devaluación inicial del 120% lo pagaron los sectores de ingresos fijos, esto es los asalariados y muy especialmente los jubilados", remarcó.

"Esta experiencia ya la vivimos en la etapa de Martínez de Hoz y el resultado fue muy pero muy negativo" al recordar que en aquel entonces también se impulsó una "apertura indiscriminada de productos importados que en buena parte liquidó la industria nacional".

Decreto 70

En relación con el marco institucional, el dirigente cuestionó la legalidad y el propósito de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo. De esta manera, remarcó que el ajuste "se hizo con un marco legal que es inconstitucional, como un decreto de necesidad de urgencia que todavía está vigente, que es el 7023. y posteriormente se complementó con la famosa Ley Bases que intenta consolidar el perfil de un país puramente de economía primaria".

Reforma laboral

También criticó la reciente reforma laboral al asegurar que "la ley que se acaba de sancionar de modernización laboral no tiene nada" y que, por el contrario, "todo el modelo es hacia una precarización, no solamente desde el punto de vista social".

Sumado a lo anterior, Storani alertó sobre el deterioro de la educación pública, mencionando su propia experiencia como docente en la Universidad Nacional de La Plata.

Respecto a la situación salarial en el ámbito académico, detalló que "nosotros desde el gobierno de Milei hasta acá hemos tenido una pérdida del 55% del poder adquisitivo y no es una cifra arbitraria, es así", lo cual genera una "fuga de profesores" que deben dedicarse a otras actividades para subsistir.

Así concluyó que existe un "proceso de precarización social" que afecta la movilidad ascendente de la clase media.

“Partido Autoritario Conservador”

Por último el referente radical analizó el panorama político actual y la reconfiguración de las fuerzas de derecha en el país. Según su visión, "el Partido Autoritario Conservador ya está constituido, es el que lidera Milei y sus más cercanos y que sigue el fenómeno mundial, que es que los sectores más conservadores y autoritarios absorben a lo que históricamente se conocía como podía ser una derecha moderada".

En este contexto, fue sumamente crítico con los miembros de la Unión Cívica Radical que se han plegado al oficialismo, sentenciando que "aquellos que se dicen radicales traicionan todo su historia, sus ideas, sus convicciones" y que a quienes actúan de esa manera "no se los puede tildar ni de radicales ni de nada. sino de claudicantes".