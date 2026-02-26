Incendio en la cárcel de Bouwer: denuncian omisión de auxilio, graves fallas de seguridad y presiones internas

A dos meses del incendio ocurrido en la cárcel de Bouwer, el abogado Diego Casado sostuvo que el caso está atravesado por omisiones, fallas estructurales y conductas que, de confirmarse, comprometen de forma directa al Servicio Penitenciario.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), Casado afirmó que existen registros fílmicos del momento del siniestro y pidió una investigación profunda para determinar responsabilidades por la muerte de dos jóvenes privadas de la libertad.

Casado representa a la madre de Agostina Pedraza, una de las internas fallecidas. “Tengo los videos en mi poder en los que las internas gritan y las empleadas del servicio penitenciario como si nada ocurriera mientras las jóvenes se quemaban. No intervinieron para auxiliarlas”, aseguró.

Muerte en Bouwer: la madre de Guadalupe Pedraza pide ser querellante y una investigación “profunda e independiente”

Según explicó, la querella sostiene que existió una omisión de auxilio por parte de quienes tenían a su cargo la custodia. “El Estado es garante de las personas que están privadas de la libertad en el encierro”, remarcó.

Asimismo, Casado describió un escenario que, a su criterio, revela un cuadro de fallas múltiples en el interior del penal: la presencia de colchones altamente inflamables dentro de una celda de castigo, la supuesta existencia de un encendedor en un sector donde las internas no pueden tener ese tipo de objetos, la falta de matafuegos en condiciones, la ausencia de agua al momento del incendio y la demora del personal en abrir las puertas pese a los gritos y pedidos de auxilio.

“Me llegó información, a través de otras internas que me toca defender, que luego del hecho trágico reunieron a las jefas de los módulos y a las internas —las llamadas ‘plumas’— para hacerles decir que esto había sido producto de un escape de gas. A las que aceptaban esa versión se les otorgaban beneficios y a las que no, se les aplicaban represalias”, denunció.

El abogado también pidió que se investiguen presuntas conductas abusivas por parte de personal penitenciario. “Hay personal que utiliza muchas veces el poder soberano del Estado para que estas pibas sucumban ante apetencias sentimentales, y cuando eso no sucede reciben represalias como el encierro en los lugares de castigo”, afirmó.

Y aclaró: “No estoy inventando absolutamente nada. Todo esto va a ser materia de investigación”.

En el mismo diálogo radial, Casado amplió el cuadro a la situación general del sistema carcelario provincial y relató una visita reciente a un módulo de varones. “No había agua. Me dijeron: ‘Tengo cuatro problemas: uno, que estoy detenido; segundo, que una vez al día, una hora, hay agua; tercero, el hacinamiento; y cuarto, la cantidad de facas que existen dentro del sistema carcelario’”.

La investigación judicial deberá determinar ahora si existieron responsabilidades penales en el incendio ocurrido en la Cárcel de Bouwer y si las irregularidades denunciadas por la querella se confirman en el expediente.