Quiénes son los nuevos Embajadores Nacionales del Carnaval de Corrientes 2026

El calendario carnestolendo de Corrientes vivió el jueves una de sus jornadas más emotivas. En el Centro de Convenciones, ubicado sobre la calle Gregorio Pomar 802, se llevó a cabo la elección de los Embajadores Nacionales del Carnaval 2026, un evento que no solo corona a las figuras más destacadas de la edición, sino que celebra la identidad, la cultura y el trabajo artesanal que definen a la fiesta más importante de la provincia.

El escenario se llenó de despliegue y elegancia, mientras un jurado especializado evaluaba a los candidatos de las distintas comparsas. Tras una deliberación que puso en valor tanto la representación cultural como la presencia escénica, se dieron a conocer los nuevos soberanos.

Los nuevos Embajadores y Representantes Culturales

La decisión del jurado otorgó los máximos galardones de la noche a los representantes de las comparsas más tradicionales:

Embajador Nacional del Carnaval: Franco Perroni (Sapucay)

Embajadora Nacional del Carnaval: María Agustina Gálvez Díaz Colodrero (Ara Berá)

Representante Cultural Nacional Masculino: Matías Fontoura (Arandu Beleza)

Representante Cultural Nacional Femenina: Gabriela Ceballos Bertero (Sapucay)

La distinción al diseño artesanal

Más allá de las figuras, el Carnaval de Corrientes es reconocido a nivel nacional por su imponente trabajo en los talleres de vestuario. Por ello, la premiación a los Mejores Trajes de la Edición fue uno de los puntos altos de la noche, reconociendo el talento de los artesanos y diseñadores que dan vida a la fiesta:

Mejor Traje Femenino: Josefina Pezzarini Bernardi (Orfeo, de Monte Caseros)

Mejor Traje Masculino: Juan Manuel Garavaglia (Sapucay)

Cuenta regresiva para el cierre

Con los soberanos ya consagrados, la atención de los comparseros y el público se traslada inmediatamente al Corsódromo Nolo Alías. Este viernes 27 y el sábado 28 de febrero, la ciudad vivirá las últimas dos noches de desfile oficial, jornadas decisivas donde finalmente se anunciará quién será la comparsa que se llevará el título de campeona de la edición 2026.

Ante la alta demanda, las autoridades del evento recomiendan anticipar la compra de entradas, que se encuentran disponibles de manera online a través de carnavalencorrientes.com o de forma presencial en el Centenario Shopping hasta las 21:00.