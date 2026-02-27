Conflicto en Corrientes: denuncian que una escuela lleva seis años en obra y es un "monumento a la corrupción"

En la antesala de un ciclo lectivo marcado por el conflicto gremial, surge un reclamo que golpea directamente a la infraestructura escolar de la capital de Corrientes. El Foro de Organizaciones Vecinales alzó la voz para exigir la urgente habilitación de la escuela primaria del barrio Ponce, una obra que, según denuncian, lleva seis años en construcción sin ser finalizada.

A través de un comunicado titulado con fuertes críticas a la gestión provincial y a los gremios docentes, la organización social calificó al edificio inconcluso como un "monumento a la corrupción". Aseguran que, a pesar de los fondos millonarios destinados según la cartelería oficial, la estructura sigue sin techar mientras la comunidad educativa padece las consecuencias.

Financiamiento bajo la lupa: del fondo nacional a la inversión provincial

La historia de la escuela del Ponce es un derrotero de contratos rescindidos y cambios de presupuesto. Inicialmente, el proyecto fue financiado a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

Sin embargo, tras la rescisión de dicho contrato, el Gobierno de Corrientes debió hacerse cargo de la continuidad de los trabajos.

El año pasado, el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, había anunciado la apertura de ofertas para la etapa final, con una inversión provincial estimada en 1.200 millones de pesos.

El proyecto contempla un edificio de dos plantas con 12 aulas distribuidas en más de 2.000 metros cuadrados. Si bien desde el Ejecutivo se espera que los trabajos concluyan antes de fin de año, los vecinos aseguran que los plazos ya se han vencido reiteradamente.

Hacinamiento y peligro vial

La situación en el barrio Ponce es crítica. Actualmente, los niveles primario y secundario deben compartir un mismo edificio, lo que genera un escenario de hacinamiento que afecta la calidad educativa. Sin embargo, el reclamo vecinal va más allá de lo edilicio y se centra en la seguridad de los menores.

Desde el Foro recordaron que el pedido de la escuela, iniciado en 2018, se fundamenta en la peligrosidad geográfica del barrio, rodeado por la Ruta Nacional N° 12 y la Ruta Provincial N° 5.

Riesgo de vida: muchos niños deben cruzar estas rutas, hoy convertidas en autovías con altos índices de siniestralidad, para asistir a establecimientos fuera del barrio.

Golpe al bolsillo: la falta de una escuela cercana obliga a los padres a utilizar un servicio de transporte urbano que califican como "pésimo y caro", agravando la situación económica de las familias.

Pedido de audiencia a la ministra Ana Miño

El pasado 2 de febrero, la organización presentó un pedido de audiencia formal (Expediente N° 320-2-2-226/26) ante el Ministerio de Educación de Corrientes. Sin embargo, denunciaron que aún esperan ser recibidos por la titular de la cartera, Ana Miño.

"Tres ministras de Educación, un mismo subsecretario de Infraestructura, un mismo gobierno con otras prioridades", fustigó el comunicado, apuntando a la falta de continuidad y compromiso político con la zona este de la ciudad.

Para los vecinos, la habilitación de la escuela no es un "capricho", sino una necesidad básica para garantizar el derecho a la educación pública y segura.

Además del beneficio para los alumnos, el Foro destacó que la apertura del nuevo edificio generaría puestos de trabajo genuinos para docentes, porteros y personal de maestranza que hoy se encuentran a la espera de vacantes.