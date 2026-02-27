Fuerte cruce en la audiencia por el caso Loan: el juicio iniciará el 7 de octubre, pero la fiscalía lo rechazó

Lo que debía ser una audiencia de ordenamiento técnico para el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña terminó en un fuerte cruce legal. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOC) de Corrientes anunció que el debate oral y público comenzará recién el 7 de octubre, una fecha que el fiscal general Carlos Schaefer impugnó de inmediato por considerarla excesivamente lejana dada la gravedad del caso.

​El presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, detalló que la agenda de trabajo contempla audiencias presenciales los días miércoles y jueves de cada semana, extendiéndose hasta diciembre de 2026. Esta planificación cayó como un balde de agua fría para la querella y la fiscalía, que esperaban un inicio inminente, preferentemente dentro de los próximos 30 días.

​El reclamo de la Fiscalía: "El país espera una respuesta"

​Minutos después del anuncio, el fiscal Carlos Schaefer tomó la palabra para manifestar su rechazo formal. “Voy a pedir que se impugne la fecha de debate del 7 de octubre porque estamos esperando justicia. Este es un caso que amerita una respuesta lo más pronto posible”, aseveró con contundencia ante los magistrados.

​Schaefer hizo hincapié en que la naturaleza de la causa impide los tiempos burocráticos habituales. “No es una causa común y cualquiera. Acá hoy hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está”, remarcó, señalando la angustia de los padres de Loan, quienes asistieron a la sede de la Facultad de Derecho de la UNNE con la expectativa de un avance más ágil.

​Expectativa vs. Realidad procesal

​La decisión del Tribunal de fijar el inicio para dentro de siete meses profundiza la incertidumbre. Según el fiscal, la familia llegó "esperanzada" en que el proceso no superara el mes de espera. “Estamos hablando de más de cinco o seis meses de demora. El país está esperando esa respuesta y no podemos dilatarla así”, agregó Schaefer.

​El debate contará con 17 imputados y más de 160 testigos, lo que explica la complejidad logística que argumenta el Tribunal. Sin embargo, para la acusación, la prioridad absoluta debe ser el esclarecimiento del paradero de Loan, algo que se ve obstaculizado por los tiempos de la justicia federal.

​Tras la impugnación presentada, el Tribunal deberá resolver si mantiene el cronograma original o si accede al pedido de habilitar días y horas para adelantar el proceso que mantiene en vilo a la provincia de Corrientes y a todo el país.