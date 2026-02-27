En “QR!” Pablo Caruso apuntó contra Juan Carlos de Pablo: “Hay una pedagogía de la crueldad” tras sus consejos a despedidos de Fate

En "QR!", el ciclo emitido por Canal E y conducido por Pablo Caruso, el equipo analizó una columna del economista Juan Carlos de Pablo que generó fuertes repercusiones luego de los despidos registrados en la empresa FATE.

El conductor presentó el tema leyendo fragmentos del texto, en el que el economista ofrecía recomendaciones dirigidas a los trabajadores desvinculados, entre ellas cobrar la indemnización, reducir gastos personales y encarar rápidamente la búsqueda de un nuevo empleo. La lectura al aire derivó en un extenso análisis sobre el impacto social de ese tipo de mensajes en un contexto económico complejo.

Caruso sostuvo que el problema no radicaba únicamente en la postura ideológica del economista, sino en el tono y el enfoque del consejo. Según planteó, se trataba de una intervención pública dirigida a personas que acababan de perder su fuente laboral, sin contemplar las realidades individuales ni las dificultades estructurales del mercado de trabajo.

Durante el programa, el conductor cuestionó los supuestos económicos planteados en la columna, especialmente aquellos vinculados a la posibilidad de reorganizar rápidamente la economía familiar o encontrar empleo en un escenario de incertidumbre. En ese marco, afirmó que el discurso transmitía una mirada distante de las condiciones concretas que atraviesan muchos trabajadores.

El momento más tenso llegó cuando Caruso calificó el enfoque como una “pedagogía de la crueldad”, expresión con la que buscó señalar lo que interpretó como una naturalización del desempleo y una falta de empatía hacia quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad laboral.

El debate también derivó en una reflexión más amplia sobre el rol de economistas y comunicadores en la construcción del clima social y político. Para el conductor, las intervenciones públicas de figuras influyentes no solo describen la realidad económica, sino que también moldean la forma en que la sociedad interpreta fenómenos como los despidos, la crisis productiva y las responsabilidades individuales frente a problemas estructurales.

La discusión cerró con una mirada crítica sobre cómo los discursos económicos circulan en los medios y el impacto que pueden tener cuando se dirigen a audiencias atravesadas por la incertidumbre laboral.

LB/DCQ

