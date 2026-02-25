"Estábamos robando": la confesión del CEO de Neumen por el precio de los neumáticos

“Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”. Estas fueron las polémicas declaraciones del CEO de Neumen, Roberto Méndez, sobre el precio de las cubiertas de neumáticos en el streaming Ahora Play.

Méndez, con 42 años en el sector y una empresa con 520 empleados y 40 puntos de venta en todo el país, se refirió a la actualidad del sector de neumáticos y el contexto de cierres de empresas, entre ellas Fate, ante la caída de las ventas y la apertura de importaciones.

Méndez admitió que antes de la desregulación del mercado los neumáticos se vendían al publico a precios excesivamente caros, lo que permitió que se obtuvieran rentabilidades altísimas a partir de la remarcación de precios, posibilitada por las restricciones a las importaciones en pos de "proteger a la industria nacional".

En este sentido, el CEO de Neumen aseguró que está de acuerdo con los dichos de Federico Sturzenegger acerca de la rentabilidad de las empresas: “Lo veo bien cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”.

Asimismo, señaló que ahora la rentabilidad bruta, antes de impuestos, no debería ser menor al 22%, porque en la Argentina, “los impuestos son muy distintos a los que existen en Europa o Estados Unidos”, por lo que, a criterio de Méndez, ese piso resulta clave para que el negocio sea viable.

“Después de impuestos, queda muy poquito. Aunque quede poco, uno tiene que buscar el volumen y aparte el servicio”, consideró.

Milei se hizo eco de estas declaraciones y criticó a los empresarios que "roban a los argentinos de bien"

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió a las declaraciones del dueño de Neumen en su cuenta de X.

"Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien", escribió Milei al compartir el video de la entrevista a Méndez.

El cierre de Fate y la necesidad de reconvertirse

Respecto al reciente cierre de Fate, Méndez dijo: “Tenemos que buscar una solución lo antes posible, ya mismo. El pueblo argentino ya no aguanta más. En mi empresa, por ejemplo, tuvimos que reconvertirnos de cierta forma, porque el neumático funciona como un supermercado: la gente compara precios y compra de contado”.

“Ofrecemos 12 cuotas con interés y hemos logrado incrementar las ventas en comparación con el año pasado, cuando la venta de neumáticos en febrero cayó un 23%. Esto demuestra que la necesidad de la gente de pagar en cuotas, de diferir los pagos, es evidente”, mencionó.

Explicó que su empresa vende en un 90% la marca Pirelli, aunque “si el mercado me pide me pide cubiertas baratas, yo voy a vender cubiertas baratas. Yo tengo que mirar la subsistencia, más que el amor que siento por una marca”.

