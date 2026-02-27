Murió Darío Lopérfido a los 61 años

A los 61 años murió el dirigente político, gestor cultural y exfuncionario Darío Lopérfido. Padecía de ELA.
Lopérfido fue secretario de Cultura y Medis durante la presidencia de Fernando de la Rúa,] director artístico del Teatro Colón de Buenos Aires y ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
En desarollo...
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
LT