Las cinco recomendaciones culturales de la semana: teatro, música electrónica en Foz do Iguaçu, estreno de serie y más

Teatro: “A la sombra del paraíso”

En el Camarín de las musas (Mario Bravo 960, CABA) los jueves a las 20 se presenta “A la sombra del paraíso” de Marcela De Grande con dirección de Germán Rodríguez.

Julia atiende a los clientes del vivero El Edén. Envuelve rosas y prepara esmeradas dedicatorias de amor. Pero el Día de San Valentín, un hecho imprevisto la sumerge en un mar de dudas: ¿El amor puede ser resistente y delicado como un helecho?, se pregunta, ¿Cuánto dura la palabra “siempre”? ¿Las cremas pueden luchar contra los años? ¿Quién era Valentín? ¿Lo romántico tiende al final trágico? ¿Esto es una comedia o es un drama? Las dos cosas… al mismo tiempo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA

Intérprete: Marcela De Grande

Diseño de escenografía y vestuario: Gabriella Gerdelics

Diseño de luces: Paula Fraga

Diseño gráfico y fotografía: Maitén López Braun

Asistencia de producción: Cherco Smietniansky

Diseño sonoro: Joaquín Enríquez

Producción musical: Joaquín, Julián y Pino Enríquez,

con la colaboración de Andrés Merayo.

Dramaturgia: Marcela De Grande

Dirección: Germán Rodríguez

Kevin Di Serna en Foz do Iguaçu

El DJ y productor argentino Kevin Di Serna tendrá un rol destacado en Somnio, el evento que contará con la presencia de Hernán Cattaneo el sábado 28 de febrero. Kevin estará a cargo de la pre-party el viernes 27 y además integrará el line-up principal del sábado, compartiendo escenario con Cattaneo y otros artistas regionales e internacionales.

La fecha marca un nuevo capítulo en el vínculo artístico de más de una década entre Kevin Di Serna y Hernán Cattaneo, construido a través de colaboraciones en estudio, lanzamientos en Sudbeat y presentaciones en distintos escenarios del mundo.

Reconocido por fusionar música electrónica, espiritualidad y experiencias sensoriales profundas, Di Serna atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera internacional, con presentaciones en escenarios como Tomorrowland (Bélgica y Brasil), Pacha Ibiza y Zamna Tulum, entre otros.



Serie: “Blossoms Shanghai”

Mubi anunció el esperado estreno en Argentina de "Blossoms Shanghai", del aclamado cineasta Wong Kar Wai este jueves 26 de febrero. Llega como la primera serie original del cineasta (In the Mood for Love, Chungking Express), después de 14 años de espera. Una deslumbrante carta de amor a la Shanghái de los años 90: una epopeya de ambición, lealtad y anhelo. La primera parte se estrenará este 26 de febrero, con 10 nuevos episodios cada mes.

Adaptada de la premiada novela Blossoms de Jin Yucheng, la serie marca la primera incursión de Wong Kar Wai en la televisión, expandiendo su singular visión cinematográfica a la narrativa de largo formato, con cada episodio dirigido por él. La serie debutó en China con un éxito fenomenal, alcanzando el puesto #1 en todos los canales durante toda su emisión, y se considera uno de los proyectos televisivos más ambiciosos de un autor internacional importante en años recientes.

“V de Venganza” cumple 20 años en 2026 y su revolución es mejor que la de “Una batalla tras otra”



Ambientada en la deslumbrante Shanghái de los años 90, la serie sigue el ascenso de Ah Bao de hombre común a magnate célebre, “Sr. Bao”. Guiado por su mentor Tío Ye, la dueña del restaurante Ling Zi y la señorita Wang de la Oficina de Comercio Exterior, aprovecha las oportunidades de una ciudad renacida bajo la reforma económica. Sin embargo, cuando una misteriosa mujer abre el restaurante The Grand Lisbon, su brillante mundo comienza a fracturarse, exponiendo el delicado equilibrio entre éxito, memoria y anhelo.

Apertura de exposiciones en Central AFFAIR

Este jueves 26 de febrero, de 18 a 21, se realiza la apertura de exposiciones de Central AFFAIR para el 2026. Entre las novedades se suma la galería Oda alespacio, mientras que en el local de PB se presenta el programa de prácticas artísticas Novas Poéticas (Brasil), en el marco del ciclo de Residencias de AFFAIR.

Galerías Central AFFAIR

Acéfala

Almacén | arte contemporáneo |

AnTnA red sonora

Casa Equis

Crudo

FAN

Gabelich Contemporáneo

Oda arte

Oficina de Proyectos

Sasha.D

Tiempo

Tierra

TokonOMa

Vasari Sur

URRA-HIPHiP

Wunsch

El ingreso por Florida 971 es hasta las 20.30, luego se puede ingresar por la entrada de San Martín 954.

Conversatorio en torno a El grito de los cuerpos

En el marco del cierre de la exhibición, el MACBA (Avenida San Juan 328, CABA) realiza el conversatorio "El grito de los cuerpos" junto a la curadora Karina Acosta, el crítico de arte Gonzalo Pech, el historiador Teo Salverrey y la escritora Ana Sevilla.

En este espacio, se propone un cruce entre antropología, crítica de arte, literatura y sociología para releer las violencias de género más allá de los marcos habituales.

Sábado 28 de febrero a las 17.