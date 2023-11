Hernán Cattáneo podría considerarse la antítesis del DJ superestrella y hasta el responsable de lavarle la cara a la escena electrónica en Argentina. A sus casi 60 años, su pasión por la música electrónica lo llevó a resignificar el género que tan poca relevancia tuvo hasta los últimos tiempos en nuestro país. Solo con un objetivo: que la gente disfrute de la música como lo hace él.



"The Dark Side of the Moon” de Pink Floyd fue el primer disco que sus hermanas le hicieron escuchar y la génesis de su amor por la música. En Beplaying: La voz detrás del sonido, el artista argentino cuenta desde cómo ideó su show en el Teatro Colón, sus procesos creativos hasta el cariño que le tiene a Paul Oakenfold, uno de sus maestros en una industria cada vez más respetada en Argentina y el circuito global.



“Inclusive cuando no me iba bien, igual era feliz con la música” reza la figura mundial de la escena electrónica a lo largo de una extensa entrevista con PERFIL en el marco de la serie documental de Star+ que ya está disponible en la plataforma de streaming.





Hernán Cattáneo: el antes y después del estallido de la música electrónica

Hace 30 años el DJ estaba detrás de la barra o en un rincón y hoy está en el centro del escenario, ¿cómo es la figura del DJ actual en comparación a lo que era cuando recién comenzabas tu carrera?

En el Buenos Aires de los 90, cuando trabajaba en las discotecas grandes, el epicentro de la discoteca era el V.I.P. y en las tarjetas de invitación decía el nombre del RRPP (Relaciones Publicas) que te invitaba, nunca mencionaba al artista. A partir del 2000, cuando se dio la explosion de los DJ de la mano de Paul Oakenfold a través de U2, los creadores de música electrónica empezamos a tener un poco más de relevancia, primero en Europa, después, de a poquito en Argentina, al mismo tiempo que empezó a tener relevancia el género.

Tuvimos distintas etapas de crecimiento, aunque esa fue la primera ola. Después, por otra parte, en el 2014/15, cuando la música electrónica todavía era de nicho, de golpe empezó a ocupar lugares más del mainstream, haciendo que se produzca una segunda ola de popularidad, donde empezamos a ser headliner de festivales tocando codo a codo con bandas o en estadio; y al día de hoy sucede que, por ejemplo, Disney se interese en hacer un documental de DJs.



Del niño que escuchaba Led Zeppelin en un combinado al DJ que llevó la música electrónica al Colón: la historia de Hernán Cattáneo

¿Cuáles crees que fueron los factores claves que impulsaron su crecimiento?

Hace diez años hubiera sido totalmente impensado. Los DJ éramos un nicho muy específico. Hace 15 años, yo hacía discos que se vendían un montón, pero lo compraban únicamente los fans de música electrónica. En cambio, hoy en día hago un tema y lo consumen en Spotify, tanto seguidores de la electrónica como chicos de 14 años y gente de 70 años. Por otro lado, la música electrónica hizo un crossover enorme y se instaló al lado de muchos otros estilos de música. Antes la música era muy de estilo, estaba el rock, el pop, el latino, la cumbia, etc. Cada quien militaba un estilo de música y no le gustaba nada más. Eso hace rato que cambió. Ahora todos los estilos comparten festivales, escenarios, productores. Y eso a un estilo más chico como era la música electrónica, lo benefició un montón.

¿Cómo imaginabas el futuro de la música electrónica en aquel momento?

Yo no hubiera sido tan optimista. Soy una persona optimista, pero a su vez habíamos luchado tantos años en Argentina para instalar una música electrónica que le gustara cierta cantidad de gente que ya con eso era feliz. Yo soy un apasionado de la música, no es que quería ser campeón del mundo de la música. Ya era feliz teniendo una pista llena de gente que le gustara la música que me gustaba a mí. No era un tipo ambicioso, como por ejemplo, lo era Paul Oakenfold, que fue como mi maestro y el que me sacó a mí de la Argentina. Él veía como los DJs estaban en lugar chiquitito y veía las bandas de rock en un estadio y decía yo quiero ser como ellos. Yo no lo pensaba así, era más perfil bajo. Nunca hubiera pensado, que iba terminar haciendo shows en el Teatro Colón, encabezando festivales grandes de música junto con bandas de rock y de música urbana, escribiendo un libro (El sueño del DJ), o teniendo un documental en Disney Star Plus, que es algo totalmente mainstream. Insisto, para la mayoría de nosotros, especialmente en Argentina, los 80/90 fueron muy difíciles porque la música electrónica no le gustaba a casi nadie, era luchar constantemente, incluso te echaban de las discotecas. Entonces, cuando más o menos se acomodó y tuvimos nuestra pequeña quintita, nosotros ya estábamos muy felices.

En la serie se muestra a DJs no solo tocando y mezclando, sino también produciendo. Incluso algunos son ingenieros de sonido y otros expertos en marketing. Es decir, parecería que hoy en día con ser solo DJ no alcanza, ¿qué opinas en ese sentido en relación a las exigencias del momento?

Creo que va pasando en todas las cosas desde el advenimiento de las redes sociales y de Internet. El talento es solo una parte. Si vos sos muy bueno en algo pero no lo sabes mostrar, es muy difícil que vayas a llegar a donde queres llegar. Yo soy veterano de la escena y tengo a favor muchos años de recorrido. Entonces, en el momento que había que exponer en las redes lo que uno hacía, yo ya tenía una carrera importante para demostrar. Pero hoy día, si soy un chico nuevo que empieza, es muy difícil porque el mundo o el mainstream te exige que toques en Ibiza, que toques en festivales importantes y vos estás recién empezando. Entonces es injusto porque se exigen cosas grandes a artistas emergentes y eso, para mí, termina siendo malo porque los obliga a querer tomar atajos para llegar artísticamente a lugares, cuando en realidad, solo se llega con experiencia y con recorrer el camino.



Hoy, para mi, una carrera que vale, es una carrera larga. Yo ya la tengo, pero si veo de afuera a un chico joven que recién empieza, de nada le sirve ser el número uno del mundo durante tres meses en Spotify y después caerse. Distinto sería, por ejemplo, Bizarrap, que cada vez que saca algo, rompe todo porque hay una constancia. El pibe sigue haciendo sesiones desde hace mucho y todas son exitosas. Otros artistas que ves durante un año, al principio nadie quiere dejar de hablar de ellos y después nadie vuelve a hablar de ellos. No está bueno eso. Entonces, para tener una carrera larga, hay que tener talento, hacer mucho esfuerzo, tener un poco de suerte y también, es muy importante estar bien rodeado para tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, uno de los mejores jugadores de los últimos 20 años es Neymar y ha sido tan mal aconsejado que nunca va a estar en el top de acuerdo a sus capacidades como jugador de fútbol; siempre tomó las decisiones equivocadas que no iban de acuerdo a su talento. Ahí es donde atenta un montón Internet y las redes sociales, porque los chicos piensan que si no tenés un millón de likes antes de los 20 años, no existís y no es así. Yo creo que, al final, los que somos más grandes tuvimos la suerte de no tener esa sombra encima de que el único éxito que había era el que estaba validado por las redes sociales. Nosotros zafamos de eso y ya cuando vino eso, ya teníamos éxito, entonces no nos importó tanto.

Hernán Cattáneo: “Como DJ, soy solista y como productor, soy una banda”

Soles hacer hincapié es que vos no tocas instrumentos, tenes un equipo que te acompaña, tenés tu propio sello, ¿qué buscás en las personas que elegís para trabajar con vos?

Arranqué siendo DJ desde antes de saber lo que la palabra dice. Invitaba a amigos a casa a escuchar música. Siempre lo que me gustó fue compartir la música. Durante la primera mitad de mi carrera, solo poníamos música que hacía otro. Después, hará más o menos 20 años, los DJs, empezaron a hacer música, y además, empezaron a producir otras cosas, otros artistas, y hacer música para sus propios shows. Entonces, ahí me encontré con que me había dedicado toda mi vida a la música. No había estudiado un instrumento, ni había ido al conservatorio pero tampoco me importaba. Yo quería poner música aunque tenía un conocimiento muy básico. Entonces empecé a juntarme con mi amigo Oliverio y ahí empezamos juntos: él como músico y yo tenía las ideas musicales. Después me enteré que hay un montón de productores en el mundo que no saben tocar instrumentos, pero entienden cómo tiene que sonar una canción, cómo tiene que ser el bajo, qué tipo de intro tiene que tener, etc. Como digo en la serie, es como si fuésemos a construir una casa: yo la ideo, la pienso y la dibujo en una servilleta, pero después viene un profesional que hace un plano como corresponde en CAD (software de arquitectura) y después lo construye. Puedo visionar musicalmente muy bien lo que quiero, pero después me junto con amigos, obviamente gente capacitada y muy apasionada por la música, y todos juntos, en grupo, hacemos esto. Toda la carrera de DJ es muy solitaria, es decir, estás vos solo tomando todas las decisiones y me encanta que la parte de producción sea en conjunto con otras personas. Aparte de que aprendes y te nutris un montón. Después hay otros DJ, como por ejemplo Afrojack o las Nervo, que están en la serie, donde tocan instrumentos y entonces tienen un recorrido diferente. Yo, como DJ, soy solista y como productor, soy una banda.

Tus fechas son más que un show de música, es una performance super completa que hace que sea una experiencia sobre todo. ¿Buscas inspiración en otras ramas artísticas además de la música? ¿La encontrás o la buscás?

Voy a contestar en varias partes. Por un lado, a mí me gusta hacer sets largos porque siempre sentí que tenía mucha música para compartir. En los 90 minutos o 2 horas, nunca sabía ni que poner ni por donde empezar. El desafío sería lograr que la gente que va a estar el sábado en una pista, se enganchen, sean felices y disfruten un rato con la música que a mí me gusta y que coleccioné en la semana. Entonces, siempre me parecía que sets de 5, 6, 7 horas son los mejores. A su vez, como una película larga, tiene que tener una especie de guión musical, que si bien lo vas armando en el momento, vos ya tenés una idea de cómo arrancar suave, ir subiendo, que haya distintos estados o momentos y después terminar. El final siempre tiene que ser algo memorable, algo épico, es decir, hay como una especie de iniciativa. No es un guión estricto porque durante el set puedo cambiar un montón de cosas, pero sí hay una manera que tengo de armar los hechos, de poner música, como un director de cine. Por ejemplo, (Quentin) Tarantino, (Martin) Scorsese o Francis Ford Coppola que hacen películas de tres horas, las hacen diferentes a los que hacen películas de 90 minutos. Esto es algo parecido. Sin compararme con esos genios, pero, en mi lugar, lo pienso así.

Después, hay otra cosa que es que especialmente en Argentina, ese tipo de eventos se han vuelto muy especiales. Hay gente que está todo el año esperando para ir, chicos que vienen manejando desde Ushuaia, gente que rompe el chanchito porque son shows que tienen una producción muy costosa, por ende, los tickets son caros, y gente que si toco dos días, van los dos días. Entonces, todo eso, moralmente y éticamente te obliga a dar lo mejor que puedas. Si hago dos shows, nunca suena la misma canción un viernes y un sábado.



Por otra parte, sabemos que Argentina es un país que vive de crisis en crisis, y si vos tenés la llave para intentar darle un buen rato a toda esa gente que se ha hecho un esfuerzo para ir, tenes que tratar de pensarlo un poco más y tratar de darles algo que vayan a recordar siempre. Cuando veo en Instagram que la gente postea videos de que un día cerré con tal tema, en tal show, en tal ciudad, y escriben “este momento lo recuerdo siempre”, vale la pena. Está buenísimo tener la posibilidad de darle un buen momento a la gente en un país tan cascoteado.



Y por último, para concentrar la respuesta, yo tengo la suerte, como todos los djs globales, de estar la mitad del tiempo viajando. Son como 150 o 200 vuelos al año, todos los días en distintos lugares. La influencia que recibís es enorme y viene de todas partes, todo el tiempo, y está en uno estar como una esponja. O por ejemplo, eso que te dije antes de lo de solista y grupo. Nunca lo había pensado y me salió decirlo, porque justo me preguntaste algo que me disparó eso. Es decir, eso lo voy a aprovechar de otra manera, pero no como título de una frase, sino que voy a darle más lugar a eso porque sentí que me representó cuando lo dije. Entonces, creo que las influencias vienen de todos lados y el gran privilegio o suerte, es que tener una carrera como la mía hace que estés todo el tiempo expuesto a distintas culturas, distintas personas, distintos lugares. Es una muy agradable avalancha de información y de incentivos. No tengo mucho tiempo libre, tengo tres hijas y esposa, cuando no estoy trabajando, me dedico a mi familia. Pero igual, con un ritmo de vida como el que yo tengo, te vas cruzando con las cosas de todos modos.

Hernán Cattáneo en la presentación de la serie en el MALBA

¿Cómo haces para innovar en un mundo que parece que ya está todo hecho?

Es muy importante tener un buen equipo. Yo trabajo con Cruz, mi manager y productoras que siempre están levantando la vara y pensando en qué podemos hacer el año que viene. Así como apareció esta serie de Disney, siempre van apareciendo cosas pero yo me concentro en la música. Por ejemplo, lo que hicimos en el Teatro Colón, fue porque había vivido muchos años en Europa. Cuando volví a vivir a Argentina, me encontré con que la escena electrónica y la música electrónica tenían mala imagen y no me gustó. Hablé mucho con Cruz para ver cómo podíamos hacer para cambiar eso, y el resultado fue llevar la electrónica, que no es respetada, a un lugar que sea súper respetado. Así sucedió lo del Teatro Colón, que salió super bien. Eso fue gracias a mi manager que se le ocurrió que la mejor forma de lavarle la cara a la música electrónica y dónde nos iban a prestar atención, era si pateabamos el tablero, íbamos a un lugar inesperado y llevábamos lo que nosotros estábamos convencidos de que estaba buenísimo. Otro ejemplo es lo del libro: resulta que era pandemia y tenía mucho tiempo de sobra porque estuve un año entero sin viajar. Antes, Planeta me había ofrecido escribir un libro, pero no tenía tiempo para escribirlo, aparte de que no soy escritor. Y así fue como se concretó. La dinámica de la música electrónica es increíble. Todo el tiempo va cambiando: aparece música nueva, artistas nuevos todo el tiempo. Todas las semanas escucho como 500 o 1000 canciones nuevas, tengo un programa de radio semanal donde pongo música nueva para abrirle las puertas a las nuevas generaciones. Es decir, hay una dinámica que hace que no haya chance de aburrirse. Eso me mantiene activo y despierto todo el tiempo. Por último, pero no menos importante, como dije antes, la música electrónica que durante muchos años era un nicho pasó a ser parte del mainstream. Ahora hay un montón de gente que le presta atención. Entonces eso hace que vos, parado en la misma esquina, haciendo lo mismo que hiciste toda tu vida, puedas llegar a gente que antes no le importaba.

Próximas fechas de Hernán Cattáneo: Sold Out

Después de agotar dos funciones el año pasado, Hernán Cattáneo confirmó una nueva edición del festival Sunsetstrip 2024, donde será la figura principal. Como era de esperarse, a los días del lanzamiento, ya estaba Sold Out. La cita es el 2 y 3 de marzo en Ciudad Universitaria.