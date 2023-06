Hernán Cattáneo: “Piensan un poco menos que somos delincuentes ¿Por qué? Yo ni tomo cerveza”

“Yo soy DJ de lunes a viernes de 9 a 18, pero la gente prefiere la noche”, sentencia Hernán Cattáneo. No lo deja de sorprender que en cada entrevista en el país el tema droga esté vinculado con la música electrónica. “Yo no tomo ni cerveza, ni antes ni durante el show”, afirma el DJ que desde la pandemia vive en Montevideo.

Cattáneo es uno de los mayores artistas del país. Número uno en Europa y referente mundial. Previo a sus conciertos en Forja, uno de los lugares más grandes que queda en la capital cordobesa luego del cierre del Orfeo, se sienta a compartir unos tostados y una gaseosa junto a los responsables de Buenas Noches Producciones y Perfil Córdoba.

Córdoba siempre lo recibió con los brazos abiertos. Sus shows ya están agotados antes de subirse al escenario. Desde hace unos cinco años ha comenzado un trabajo de concientización junto a varios empresarios del rubro. “Nos dimos cuenta que somos nosotros los que tenemos que concientizar, hablar sobre la noche y los cuidados”, reflexiona Cattáneo. La entrevista se realiza minutos antes de dar una clase magistral ante chicos de escuelas primarias y, luego, una clase magistral ante los alumnos de la Universidad Siglo 21, en el campus que tienen en las afueras de la ciudad.

-¿Hasta cuánto se va a batallar con el tema de la droga en las fiestas electrónicas?

-Dejame decirte que ese es un problema argentino. Yo viví 15 años en Europa, nunca jamás, en ninguna entrevista me preguntaron por la droga ni por los problemas. Me consultaban sobre la música, por qué me gusta. Hablas con un DJ y hablas de música. Acá no hay una entrevista que hagas y que el tema de la droga no esté presente. Es un problema argentino. Afortunadamente, en los últimos cinco años, con BNP, Vampi (Iban Aballay) y Tori (Héctor Baistrochi) y otras productoras con las que trabajo, empezamos a tomar medida frente a eso. Yo vivía en Europa y cuando vine a la Argentina me encontré con todo eso. Piensan un poco menos que somos delincuentes ¿Por qué? Yo ni tomo cerveza. A mí me daba mucha bronca que el foco esté en eso. Puedo entender que a vos no te guste la noche, no te guste salir, que no te guste el volumen. Pero la música es otra cosa. De hecho, yo soy feliz poniendo música de día. Yo soy DJ de lunes a viernes de 9 a 18 y lo disfruto igual. Pero resulta que la mayoría de la gente prefiere bailarla de noche, en un local lleno de humo… bueno vamos. Pero te quiero decir, es bastante básico que la percepción de muchos sea: te gusta el fútbol, ah... entonces sos barrabrava, ¿Qué tiene que ver?

¿Qué ves desde Uruguay? Pienso que porqué no aplicamos algunas recetas de ellos y seguro que nos iría mucho mejor.

-¿Se pudo ir cambiando eso?

-Afortunadamente, en los últimos años, con lo del Colón, con el nivel de los eventos de BNP, ganamos dos veces el Gardel, antes ni había ni terna de música electrónica y ahora hay y por suerte la ganamos dos veces nosotros. Hicimos el gran Rex. Entonces, yo no tengo ningún problema con una discoteca llena de humo, pero evidentemente la opinión pública sí. Tuvimos que salir un poco de ahí para demostrar que la música no tiene ningún tipo de problemas. Desde ahí quedó más o menos aceptado, está el que no quiere escuchar. En líneas generales se ha avanzado un montón y está claro que debíamos hacerlo nosotros. Somos los que más espaldas en esto, no puede un DJ nuevo. A nosotros nos prestan atención cuando hablamos. Todavía falta, obvio. A un político honesto le le debe pasar algo similar, porque vos decís político y lo primero que piensan es cuánto te llevaste y no todos los políticos son corruptos. En esto pasa igual, hay mucha hipocresía y hay mucho preconcepto.

Uruguay, su nuevo hogar junto a la familia

-Estás viviendo en Montevideo ¿Cómo es vivir en allá, vos ya has pasado por muchas ciudades, y sobre todo europeas?

-Yo viví en muchas partes del mundo. Y pienso seguir viviendo en otras partes del mundo. Ahora es Uruguay, nos fuimos porque en la pandemia estábamos encerrados en Buenos Aires y nuestros amigos nos decían que en Montevideo, mientras te pusieras un tapabocas, estaba todo abierto. Entonces podías vivir, salir a la plaza. Y nos fuimos quedando. Para decirlo en forma simple: Uruguay anda más despacio que nosotros. En Argentina queremos solucionar los problemas de mañana, hay menos división política, es todo como más de sentido común.

-¿Qué ves desde allá? Desde una distancia no tan lejana.

-Pienso que por qué no aplicamos algunas recetas de ellos y seguro que nos iría mucho mejor. Por ejemplo, la derecha y la izquierda no son enemigos como acá, no son extremos. Creo que van a un cambio más despacio, pero en el buen sentido. Sin buscar soluciones mágicas. Cuando nosotros fuimos entró Lacalle Pou y no deshizo todo lo que estaba del anterior gobierno. Acá nunca hay continuidad, siempre se están peleando todos. Obviamente tiene problemas, algunos dicen que lo manejan mejor porque son menos. Yo no estoy tan convencido de que sea por eso, hay un montón de países grandes que tienen problemas y los chicos también. Ellos sin las Cataratas, sin Bariloche, sin Favaloro, sin Messi, sin Maradona igual son un equipo que funciona mejor que el nuestro, porque tienen más claro su lugar, su objetivo.

Hincha de Messi y el ídolo que se fue a Miami

-Viviste en Barcelona, eras una persona de ir a la cancha a ver a Messi. ¿Cómo te cayó la decisión de Messi de ir al Inter de Miami?

-Mirá, Messi antes de ganar la Copa del Mundo podía hacer lo que se le cante. Soy muy fan de Messi y para mí ya dio muchísimo. Encima después salió campeón del mundo, lo que algunos le reclamaban. Para mi valía igual antes. Ahora que elija lo que lo haga feliz. En el Barça probablemente siempre lo iban a comparar con el equipo de Pep y nunca iba a ser el Barça del Pep. Siempre iba a estar esa comparación. Me hubiera encantado que vaya, pero él se ganó el derecho de irse a donde quiera y va a estar bien allá. Se ganó la posibilidad de divertirse. Nos dio mucho más de lo que nosotros le dimos a él.

Bizarrap, música urbana y melodías

-¿Qué opinión tenés de Bizarrap? Te lo pregunto como artista y productor ¿Ese es el camino, es el sonido de las próximas generaciones?

-Yo tengo una identidad musical que no voy a cambiar. Yo intento hacer feliz a la gente con lo que me gusta a mí. Yo me pasé muchos años tratando que buscar lo que hace feliz a la gente y no lográndolo, hasta que un día encontré una fórmula. Quizás si pensara comercialmente me debería poner a hacer música de ese estilo. Me parece buenísimo lo que hacen. Comercialmente es un boom. Muy exitoso en muy poco tiempo. Me parece espectacular. No es lo que artísticamente a mi me gusta. Está bien, es súper valioso, no lo voy a cuestionar desde ningún punto de vista lo artístico. A mí me molestaba que otros infravaloren lo que a mí me gustaba, yo no voy a infravalorar a los demás. Me convertiría en uno de ellos. A mi papá no le gustaba lo que yo escuchaba. Si mis hijas escuchan eso yo no lo voy a cuestionar, yo lo sufrí. Y me parece que no está bien.

-Fito Páez, en una entrevista dijo que era música que carece de melodías

-Resulta que la música que se escucha ahora no necesita de la melodía. La mía está llena de melodías. Si bien musicalmente no soy parecido a Fito Páez, los dos venimos de la época de las melodías y nos parece que la música debe tener melodía. Pero evidentemente los chicos de ahora no piensan así. A su vez, la gente mayor que yo pensaba que la música sin guitarra no era música. Yo pensaba que se podía hacer sin guitarra y con una máquina. Y terminé saliéndome con la mía. Hay que vivir y dejar vivir.

-¿Qué les atrae a los chicos de esa música?

-Evidentemente les atrae mucho más el ritmo que la profundidad musical, eso está claro. Pero funciona. Después, si te gusta o no es muy subjetivo. La música urbana tiene un ritmo muy pegadizo, si me preguntas, muy monótono. Pero hay otros que dicen que la electrónica es monótona y para mí no es así, no hay dos temas iguales. Pero como yo ya vine de eso y me pegaron palos 20 años por eso, yo no voy a andar pegándole a los que vienen, no es justo. A Bizarrap van a copiarlo, seguro. Pero él fue el primero que se le ocurrió hacer EDM (música electrónica) comercial con un artista latino, como tenemos el caso de Shakira. Apretó todos los botones correctos para hacer el éxito descomunal que fue.

Futuro

-Tenés tres hijas, ¿le marcarías a donde vivir? O la dejarías elegir a ellas.

-Me gustaría que se formen afuera. Me preocuparía que encuentren su pasión. Después de la salud, que es lo más importante. Todas las personas que conozco, que desde chico encontraron una pasión, como lo hice yo, vivieron … no sé si más feliz, pero lo más importante ya lo tenés solucionado y el sacrificio cuesta menos. Tengo el hijo de un amigo que es mega capo en ciencia y está todo el día estudiando… le digo al padre: uhh que embole, y me responde… naa él está feliz entre los libros, prefiere estudiar antes de ir a jugar al fútbol. Y hay que dejarlo, si es su pasión, hay que dejarlo. Está bueno irse un tiempo afuera, pero los latinos siempre vamos a sentir a nuestros amigos, la familia y estar acá. Pero viajar afuera te permite entender que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor de las que las hacemos acá.