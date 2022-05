“La bici naranjita”, el proyecto de música electrónica sustentable que recorre la ciudad

En diálogo con Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9), el DJ Bad Boy Orange contó la motivación para “La bici naranjita”, una bicicleta en la que pasea por la ciudad tocando música reproducida con baterías de paneles solares. Explicó que su idea es “promover el entretenimiento y el deporte” de manera “sustentable”.

GV: ¿Cómo se te ocurrió la idea de "La Bici Naranjita" y por qué?

- Surge por tratar de hacer algo en las calles y que sea accesible para toda la gente. Como soy un bici-entusiasta se me ocurrió que la manera de hacerlo era montar un sistema de sonido en la bici y poner música para la gente en las calles.

GV: ¿Cómo se sustenta la energía que requiere el aparato para reproducir música?

- La "Bici naranjita" tiene un sistema de baterías que pertenece a sistemas de paneles solares. Llevó la batería cargada que sirve para hacer un recorrido completo.

GV: ¿Por qué estás haciendo este proyecto de la "Bici naranjita"?

- Para transmitir la música y mi motivación es promover el entretenimiento, el deporte y que sea todo en el marco de algo sustentable. Mi principal interés es darle alegría a la gente.

JF: ¿Por qué se te ocurrió el nombre Bad Boy?

- Yo soy DJ hace 25 años, empecé como DJ Orange y había encontrado un DJ en París que se llamaba igual y decidí agregarle el Bad Boy. Es una construcción.

JF: Veo que en el contexto más adecuado debería ser "Good Boy" por lo que estás haciendo...

- Me lo dicen mucho a eso. Pero también yo me dedico a un género muy específico de la música electrónica que se llama Drum and Bass y cuando yo empecé nadie quería escuchar eso así que estaba bien ser Bad Boy.