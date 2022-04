Primavera Sound Buenos Aires anuncia su primer Lineup

Se acabaron las especulaciones. El desembarco de Primavera Sound en Argentina ya tiene banda sonora. En simultáneo a los anuncios de las ediciones de San Pablo y Santiago de Chile, Primavera Sound Buenos Aires confirmó el esperado lineup que dará vida a la primera entrega del reconocido festival en el país, producido por DF Entertainment y Primavera Sound. Travis Scott, Arctic Monkeys, Björk, Lorde, Jack White, Pixies, Charli XCX, Interpol, Mitski, Phoebe Bridgers, Cat Power, Beach House, Arca y Father John Misty, encabezarán el debut del festival en Argentina, así como en las ediciones de Brasil y Chile.

Presentado por Flow, y habiendo agotado los Early Bird en solo 15 minutos, este primer capítulo en la historia de Primavera Sound Buenos Aires desplegará una combinación exquisita, equilibrando la identidad que ha hecho de Primavera Sound el prestigioso termómetro musical del mundo, con una amplia representación de talentos locales. De esta forma, los 20 años del festival nacido en Barcelona vendrán al encuentro de un futuro que se construirá a partir de sus nuevos destinos.

Primavera Sound es parte de la historia de la música, y también es ante todo una mirada puesta en lo que está pasando y en lo que está por venir.

Los artistas:

Primavera Sound Buenos Aires comenzará el 14 de octubre en el Parque Olímpico y continuará del 7 al 13 de noviembre en el Parque de los Niños y en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El festival, que contará con la participación de Heineken como partner estratégico, estará conformado por diferentes fechas, las cuales presentarán diversas propuestas, mega shows, contenidos y actividades. Road to Primavera Sound será el evento inaugural que dará la bienvenida a la primera edición de Primavera Sound en Buenos Aires: una apertura que contará con shows en vivo de grandes nombres internacionales, a realizarse el viernes 14 de octubre en el Parque Olímpico.

Lineup.

ROAD TO PRIMAVERA |VIERNES 14 DE OCTUBRE

JACK WHITE | PIXIES

CAT POWER | LAS LIGAS MENORES

PRIMAVERA EN LA CIUDAD

Desde el lunes 7 hasta el 11 de noviembre, Primavera Sound Buenos Aires atravesará la Ciudad con distintos shows y actividades a través de los cuales el público podrá descubrir nuevos talentos nacionales e internacionales. De esta manera y en diferentes locaciones, Primavera en la Ciudad será la cuna de talentos emergentes, un espacio para conocer nuevos artistas y proyectos musicales.

LINEUP | PRIMAVERA EN LA CIUDAD

CHARLI XCX | MITSKI | BEAK> | BOOGARINS | DAMAS GRATIS + L-GANTE | HELADO NEGRO | KEVIN KAARL | RIP GANG (DILLOM + SARAMALACARA + MUEREJOVEN + ODD MAMI + BROKE CARREY + QUENTIN + K4) | SEVDALIZA | SHANTI CELESTE | SHELLAC 107 FAUNOS | 1915 | 2 MINUTOS | ACUS | AMAIA | AMOR ELEFANTE ANITA B QUEEN | ANYI | BB ASUL | BEAK> DJ SET | BESTIA BEBÉ | BIG MENU | BOOM BOOM KID | BUENOS VAMPIROS | CARCA | CAROLINA DURANTE | CHANCHA VIA CIRCUITO DJ SET | CHECHI DE MARCOS | CHRISTINA ROSENVINGE | CLARA CAVA | DANIEL MELERO PRESENTA (AGUSTINA PAZ + AVTO) | DAVUS | DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA | DJ INICIALES BB | DOPPEL GANGS | EL CLUB AUDIOVISUAL | EL PRÍNCIPE IDIOTA | EVE CALLETTI | FLORENT Y YO | FÖLLAKZOID | FRANZIZCA | FRATERNITY (JOHN TALABOT + DJ FRA) | HIEDRAH CLUB DE BAILE (AGGROMANCE + AMARÚ + GENOSIDRA + LECHUGA ZAFIRO) | ISABELLA | ISLA DE CARAS | JUANA MOLINA PRESENTA (CANDE ZAMAR + CAROLA ZELASCHI + GALINDEZ + LUCY PATANÉ) | JUICY BAE | KALEEMA | KASTIELLO | KNAK | LA VALENTI | LAPTRA DJ | LORD APEX | LOS PLANETAS | LU GLASS | MARIA CODINO | MARINA FAGES | MELANIE WILLIAMS | MHTRESUNO | MOLOK0 | MUJERCITAS TERROR | MUÑEKI77A | N.A.A.F.I PARTY (DEBID + FAUSTO BAHÍA + MEXICAN JIHAD) | NENAGENIX | NIÑA LOBO | NINA SUÁREZ | NYEGE NYEGE (AUTHENTICALLY PLASTIC + DE SCHUURMAN + MC YALLAH & FEBMASTER + TURKANA) | O.L.I.V.I.A | PABELS | PACO LEIVA | PIBA | RIEL | SANTIAGO MOTORIZADO | SEVDALIZA | SHAMAN HERRERA | SHANTI CELESTE | SHELLAC | SIX SEX | SOTO ASA | TELESCOPIOS | THE COLORATED | VACCIX

Durante el fin de semana de cierre, entre el sábado 12 y domingo 13 de noviembre, el Parque de los Niños será el corazón de múltiples shows.

PRIMAVERA SOUND: LA BIENVENIDA

El miércoles 9 de noviembre en el Parque de los Niños, Primavera Sound Buenos Aires presentará el mega espectáculo que dará la bienvenida al Parque de Los Niños como locación principal. Una experiencia inolvidable donde se presentará a uno de los grandes nombres internacionales, acompañado de varios artistas de renombre que formarán parte del nacimiento del festival en Argentina. Los mega shows de Björk, Julieta Venegas, Javiera Mena y Feli Colina darán la bienvenida al festival en nuestro país.

LINEUP | MIÉRCOLES 9

BJÖRK | JULIETA VENEGAS | JAVIERA MENA | FELI COLINA | PRIMAVERA SOUND EN PARQUE DE LOS NIÑOS

PRIMAVERA SOUND EN PARQUE DE LOS NIÑOS

Durante el fin de semana de cierre, entre el sábado 12 y domingo 13 de noviembre, el Parque de los Niños será el corazón de múltiples shows muy especiales que coronarán toda la semana Primavera Sound. Conciertos muy especiales de talla internacional que consagrarán la primera e histórica entrega de Primavera Sound Buenos Aires.

LINEUP | SÁBADO 12

TRAVIS SCOTT | CHARLI XCX | FATHER JOHN MISTY | MITSKI | CAROLINE POLACHEK | DAMAS GRATIS + L-GANTE | JESSIE WARE | JOSÉ GONZÁLEZ | JOY ORBISON | MIRANDA! | RAVEENA | SEÑOR COCONUT AND HIS ORCHESTRA | SEVDALIZA | AMAIA | ANZ | BEAK> | CAROLINA DURANTE | EL DOCTOR | ELMALAMÍA | PECES RAROS | FÖLLAKZOID | GOP TUN | SANTIAGO URIBE | SASHA SATHYA | SHELLAC | TAYHANA | UNIQU3 | VTSS B2B | LSDXOXO | [email protected]

