Esclerosis múltiple: qué es y cómo afecta la enfermedad que padece Christina Applegate

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurológica crónica, autoinmune y potencialmente incapacitante que afecta al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y la médula espinal. En los últimos años volvió a ocupar la agenda pública luego de que la actriz estadounidense Christina Applegate confirmara su diagnóstico en 2021 y describiera recientemente el impacto físico que la enfermedad tiene en su vida diaria.

Según explicó la intérprete, el dolor y la fatiga extrema la mantienen gran parte del día en cama, una manifestación frecuente en personas que atraviesan fases activas o progresivas de la patología.

Cómo actúa la esclerosis múltiple en el sistema nervioso

La esclerosis múltiple se produce cuando el sistema inmunológico —que normalmente protege al organismo de infecciones— ataca por error la mielina, una sustancia que recubre y protege las fibras nerviosas. La mielina funciona como un aislante que permite que los impulsos eléctricos viajen de manera rápida y eficiente entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Cuando esa capa protectora se daña o se destruye, el proceso de comunicación neuronal se vuelve lento, errático o directamente se interrumpe. Con el tiempo, el daño puede afectar también a la fibra nerviosa en sí.

Este mecanismo explica por qué los síntomas pueden ser tan variados y afectar distintas funciones corporales.

Síntomas de la esclerosis múltiple: por qué varían tanto

La esclerosis múltiple no se manifiesta de la misma forma en todas las personas. Los síntomas dependen de la zona del sistema nervioso afectada y del grado de daño acumulado.

Entre los más frecuentes se encuentran:

Fatiga intensa y persistente

Dolor crónico

Problemas de equilibrio y coordinación

Debilidad muscular

Espasmos o rigidez

Trastornos visuales (como visión borrosa o doble)

Dificultades cognitivas

Sensación de hormigueo o entumecimiento

Uno de los síntomas más incapacitantes es la fatiga severa, que no se relaciona necesariamente con el esfuerzo físico y puede limitar tareas básicas como caminar, trabajar o incluso mantenerse de pie durante períodos prolongados.

Tipos de esclerosis múltiple y evolución de la enfermedad

Existen diferentes formas de presentación de la EM. La más común es la llamada “remitente-recurrente”, caracterizada por brotes o recaídas seguidos de períodos de recuperación parcial o total.

En otros casos, la enfermedad puede adoptar una forma progresiva, en la que el deterioro neurológico avanza de manera más constante, con o sin recaídas definidas.

La evolución es impredecible. Algunas personas mantienen una vida relativamente activa durante décadas, mientras que otras desarrollan discapacidad más marcada en menor tiempo.

¿Tiene cura la esclerosis múltiple?

Actualmente no existe una cura definitiva para la esclerosis múltiple. Sin embargo, en las últimas décadas se han desarrollado tratamientos modificadores de la enfermedad que pueden reducir la frecuencia de brotes, ralentizar la progresión y disminuir el daño neurológico acumulado.

El abordaje suele ser integral e incluye:

- Medicación inmunomoduladora

- Terapias para el manejo del dolor

- Rehabilitación física y ocupacional

- Acompañamiento psicológico

- Estrategias para el manejo de la fatiga

La detección temprana y el seguimiento neurológico especializado resultan clave para mejorar el pronóstico.

A quiénes afecta con mayor frecuencia

De acuerdo con organismos internacionales de salud, la esclerosis múltiple suele diagnosticarse entre los 20 y 50 años y afecta con mayor frecuencia a mujeres que a hombres. Se estima que millones de personas viven con esta enfermedad en todo el mundo.

Si bien su causa exacta aún no está completamente esclarecida, se cree que intervienen factores genéticos y ambientales.

El impacto invisible en la vida cotidiana

Más allá de los datos clínicos, la esclerosis múltiple tiene un fuerte impacto emocional y social. Muchas veces se la considera una “enfermedad invisible”, ya que los síntomas no siempre son evidentes externamente.

La fatiga crónica, el dolor neuropático y las limitaciones físicas pueden alterar la autonomía, el trabajo y las relaciones personales. En ese contexto, el testimonio público de figuras como Christina Applegate contribuye a visibilizar una condición que todavía genera desconocimiento y estigmatización.

La enfermedad no define por completo a quienes la padecen, pero sí exige adaptaciones permanentes y un acompañamiento médico sostenido.