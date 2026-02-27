Caputo, el road show en Nueva York y la llegada de los vikingos

Caputo cumple. La secretaría de Finanzas colocó U$S 250 millones del Bonar 27 entre inversores locales a una celebrada tasa de 5,89%, con vencimiento durante el mandato de Milei y un cupón de intereses mensual, en línea con su objetivo de acumular US$ 4.200 millones para el pago de los compromisos de julio, deuda reestructurada bajo la gestión de Martín Guzmán. Como anunció en diciembre último, en lo que parecía una definición más bien retórica, el ministro de Economía lo hizo sin recurrir a Wall Street.

Como dijo entonces, Caputo busca “ir eliminando la dependencia” del mercado internacional y fondear en el mercado local los próximos vencimientos de deuda. Esto no es en sí mismo ni bueno ni malo. Pero con el riesgo país de regreso a los 550 puntos, aún lejos de los niveles de Chile o Uruguay, reservas netas que siguen en rojo y en un contexto de volatilidad internacional que impacta en las economías emergentes, la tasa de un bono colocado en el exterior con ley internacional hubiera trepado a dos dígitos.

La señal desde Wall Street es que, pasados dos años de Gobierno libertario, sigue sin interesar prestarle a la Argentina, país defaulteador crónico. Lo explica Alberto Ades, respetado economista argentino de Wall Street, en una recomendable entrevista con Clarín. “Mi jefe es una persona de 70 años, que hace 40 se dedica a los mercados emergentes y vio no sé cuántas crisis de la Argentina. Cuando le digo de ver algo en el país me dice '¿Para qué complicarse la vida? Voy a ser el último en enterarme cuando hagan algo mal, me van a recortar el 30/40%. Mejor invierto en tecnología en Estados Unidos o en oro y no en cosas para las que tengo que leer cinco diarios por día'. (...) Invertir en la Argentina siempre es difícil para la gente que tiene memoria, porque le han pegado”.

Una ley que debió sancionar el peronismo

El mercado local hoy no garantiza el volumen como para rollear la deuda argentina. Por lo que las soluciones domésticas de Caputo contemplan la reconstrucción de un mercado de capitales a otra escala, financiado con recursos del futuro “fondo de asistencia” a las indemnizaciones, incluido en la reforma laboral que el Senado convertirá en ley este viernes, y con los dólares del colchón que derrame la ley “inocencia fiscal” sancionada en enero. El ministro ha dicho que estima que el fondo de cese laboral aportará unos US$ 4 mil millones anuales, una masa de recursos que las empresas dejarán de volcar al sistema previsional y que pasaría a financiar al Tesoro. Un canto al libertarianismo.

Semana argentina

Wall Street, tan lejos y tan cerca. Entre el próximo lunes 9 y el jueves 12, Nueva York será escenario de la Semana Argentina, un evento organizado por la embajada en EE.UU. que encabeza Alec Oxenford, junto a Presidencia y el significativo aporte de entidades como JP Morgan, Citi y Bank of America. Introducido por Jamie Dimon, chairman y CEO global de JPMorgan Chase, Milei se presentará al día siguiente en la sede del banco en Manhattan.

Será en el marco del 16º viaje que el Presidente emprenda a los Estados Unidos (a razón de cuatro visitas por semestre, más o menos). Milei participará dos días antes, el sábado 7 en Miami, del encuentro de Donald Trump con jefes de Estado alineados de América Latina (irán Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador y Nasry Asfura, de Honduras).

Aunque son tradicionales los road show de inversiones en todos los Gobiernos (incluidos los del kirchnerismo temprano), la puesta libertaria en Nueva York es de las más ambiciosas que se recuerde, tras la reciente firma del acuerdo bilateral de comercio e inversiones y en el contexto del alineamiento incondicional con Washington. Participará medio Gabinete y al menos ocho gobernadores de la decena invitada especialmente por Milei, además de funcionarios del Departamento de Estado y de la secretaría de Comercio norteamericanos; la Cámara de Comercio, AmCham; la America Society, el Council of Americas; ejecutivos de compañías como Chevron y Río Tinto y representantes del sector Oil&Gas, entidades financieras y de startups tecnológicas locales.

El Gobierno divide aguas en el círculo rojo y exhibirá en Wall Street a sus aliados del establishment

Hasta los más malos de los argentinos de allá, que lo han visto todo y opinan que estos eventos solo sirven para el marketing en la Argentina, reconocen que esta vez habrá peces gordos. “No hay agenda oficial confirmada”, dicen sin embargo con temor en la embajada.

Con su Régimen para Grandes Inversiones (RIGI) como garantía, Milei irá a Nueva York después de un nuevo episodio de hostigamiento a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, dos de los principales empresarios de la Argentina dueños de Techint y Aluar/Fate (hostigamiento extendido esta vez al dueño de una cadena de venta de neumáticos). Hasta no hace mucho, en tanto empresarios, elevados a la categoría de “héroes” por el Presidente, hoy integran el ancho mundo de los réprobos.

La noche del domingo Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso. Es incierto qué dirección tomará ese discurso y si asistiremos a otro arrebato anti industrial en el contexto de estancamiento del sector y de un empinamiento de la percepción negativa sobre la marcha de la economía.

En una entrevista en el streaming Ahora Play, Bernardo Korsakoff, tal vez el mayor especialista en economía industrial y desarrollo económico, iluminó el conflicto entre Milei y la industria por la apertura importadora: “Argentina tiene muy buenos empresarios y su capacidad emprendedora es la más alta de América Latina. Pero depende de los incentivos que les pongas. Un ejemplo que damos desde el primer día en la facultad: sale un barco vikingo a alta mar, lleva armas y mercadería. Llega a la costa: si los nativos tienen armas, son excelentes comerciantes. Si están desarmados, son piratas y les roban todo”.

