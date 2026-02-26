El Gobierno colocó US$ 100 millones en la segunda vuelta del nuevo bono en dólares

Luego de la licitación de ayer, en la que el Gobierno había colocado US$ 150 millones en el Bonar 2027, la Secretaría de Finanzas volvió al mercado y adjudicó este jueves otros US$ 100 millones en el mismo título.

Según informó el Ministerio de Economía, en la subasta de este jueves se recibieron ofertas por US$ 348 millones, lo que implicó un factor de prorrateo de 28,74% sobre el total presentado. Es decir, se adjudicó menos de un tercio de lo ofertado.

Bono en dólares

En el segmento “hard dólar”, el bono con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27) fue colocado por USD 100 millones a una tasa de 5,89% TIREA (Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual), equivalente a 5,74% TNA.

La tasa convalidada se mantuvo en línea con la operación previa. En la licitación de ayer el Gobierno había adjudicado US$ 150 millones del mismo título, también al 5,89%, tras una demanda que había superado ampliamente el monto ofrecido.

"En la segunda vuelta del AO27 el Gobierno logra completar nuevamente el cupo máximo. De esta forma, consigue US$ 250 millones en financiamiento al 5,9%. Dato no menor: si el cupo hubiera sido mayor, podría haber conseguido hasta US$ 498 millones a dicha tasa (el doble)", señaló el economista Federico Machado.

Y agregó: "Eso hace pensar en una muy probable compresión de tasa en el mercado secundario la semana que viene".

La licitación del miércoles

En la subasta realizada el miércoles, el Ministerio de Economía adjudicó un total de $6,74 billones tras haber recibido ofertas por $8 billones.

“En la licitación del día de hoy adjudicó un total de $6,74 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8 billones. Esto significa un rollover de 93,32% sobre los vencimientos del día de la fecha”, señaló la cartera que conduce Luis Caputo.

Así, el Tesoro logró refinanciar casi la totalidad de los compromisos que vencían en esa jornada, aunque sin alcanzar el 100%.

En paralelo, y dentro del tramo en moneda extranjera, la Secretaría de Finanzas informó que colocó US$ 150 millones del Bonar 2027 (AO27). La tasa convalidada fue de 5,89%, por debajo del 6% que se había detallado inicialmente como referencia.

En cuanto al detalle de los instrumentos adjudicados en pesos, el menú incluyó títulos ajustados por CER:

15/5/26 (X15Y6): $3,82 billones a 1,91% TIREA. 31/7/26 (X31L6): $0,95 billones a 5,06% TIREA. 30/11/26 (X30N6): $0,9 billones a 6,99% TIREA. 30/6/27 (TZX27): $0,69 billones a 7,19% TIREA. 30/6/28 (TZX28): $0,22 billones a 8,78% TIREA.

También se ofrecieron instrumentos dólar linked:

30/6/27 (TZV27): $0,15 billones a 7,81% TIREA. 30/6/28 (TZV28): desierta.

En el segmento “hard dólar”, el 29/10/27 (AO27) se adjudicó por US$ 150 millones a 5,89% TIREA (5,74% TNA)

FN