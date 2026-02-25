El Banco Central compró US$ 85 millones y las reservas rozan los US$ 47.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 85 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas crecieron y llegaron a los US$ 46.905 millones, con un aumento de US$ 243 millones respecto a la última jornada. Se trata del nivel de reservas más alto desde octubre de 2019. En esa oportunidad las reservas habían llegado hasta los US$ 46.885 millones.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 36 ruedas y suma compras por US$ 2.641 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 1.483 millones.

En el mes, las reservas subieron US$ 2.406 millones hasta el día de la fecha, mientras que en el acumulado del año suben US$ 5.740 millones. Según el Licenciado en Administración, Andrés Reschini, bajo la gestión de Javier Milei, el Banco Central ya lleva comprados US$ 24.444 millones. Por otra parte, el economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 2.002 millones".

Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital, afirmó que “al ritmo actual de compras de reservas, alcanza para cubrir los compromisos de julio sin necesidad de un desembolso adicional”.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

A cuanto cerró el dólar

El dólar oficial cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.392. El dólar Blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

Licitación: El Gobierno colocó US$ 150 millones a una tasa de 6,89%

El Ministerio de Economía anunció los resultados de la segunda y última licitación de febrero, donde colocó US$ 150 millones en el nuevo bono en dólares.

Por otra parte, logró refinanciar más del 90% de los vencimientos, aunque convalidó tasas bajas.

“En la licitación del día de hoy adjudicó un total de $6,74 billones habiendo recibido ofertas por un total de $8 billones. Esto significa un rollover de 93,32% sobre los vencimientos del día de la fecha”, señaló la cartera que comanda Luis Caputo.

Con respecto a la emisión del nuevo Bonar 27 en dólares, el cual servirá para pagar los próximos vencimientos de julio, la Secretaría de Finanzas indicó que consiguió US$ 150 millones a una tasa de 5,89%, menor al 6% que se había detallado.

El nuevo bono tuvo una demanda por 868 millones es decir que adjudicó solo el 29,6% del valor nominal (VN) ofertado. Ello permitió el corte sobre la par a US$ 100,45 contra el VN de US$ 100.

