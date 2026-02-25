Roberto Cachanosky: “El crédito es muy caro para poder reactivar el consumo"

En diálogo con Canal E, el economista Roberto Cachanosky analizó la caída del consumo, los datos del EMAE y el esquema cambiario actual, y aseguró que la recuperación económica “está concentrada en tres o cuatro sectores”, mientras el resto de la actividad continúa estancada.

La baja del consumo masivo de 0,8% expone, según el economista, una de las principales debilidades del programa económico. “El crédito es muy caro para poder reactivar el consumo, carísimo”, sostuvo, y ejemplificó: “Me fijé en dos cuotas y la tasa efectiva anual era de 481%, un número descomunal”. En ese contexto, advirtió que “con esas tasas es imposible que puedas estimular el consumo”.

Cachanosky explicó que los salarios reales tampoco traccionan: el sector privado formal apenas se mantiene respecto de noviembre de 2023, mientras que el sector público perdió 13 puntos en términos de poder adquisitivo. “Por el lado del consumo está muy complicado”, resumió.

Crecimiento concentrado y distorsiones sectoriales

Al analizar el EMAE, el economista propuso depurar el impacto de impuestos y subsidios para medir la actividad real. “Sacando impuestos y subsidios, el crecimiento punta contra punta te da 2,56%”, detalló. De ese total, el agro aporta 1,91 puntos; finanzas, 0,52; y minería, 0,36. “El resto de los sectores casi no crece”, enfatizó.

Para Cachanosky, la mejora está fuertemente concentrada: “Cuando mirás sector por sector, te das cuenta de que esto está concentrado en tres o cuatro sectores de la economía. No hay un empuje en toda la economía”. Comercio, construcción, hotelería y transporte muestran variaciones mínimas o negativas.

Incluso en turismo, relativizó los datos optimistas: “Por más que te pongan en un titular que explotó Mar del Plata, eso no te cambia el número de la economía”.

Dólar estable, carry trade y atraso cambiario

Sobre el tipo de cambio, planteó una provocadora pregunta: “¿El argentino se enamoró del peso y se desenamoró del dólar?”. A su juicio, el dólar luce estable en términos nominales pero cae en términos reales frente a la inflación.

Identificó tres factores detrás de la estabilidad: endeudamiento provincial, liquidación del agro y el carry trade. “Si alguien hubiese vendido los dólares y se hubiese colocado en pesos cuando empezó Milei, hasta ahora hubiese tenido un 37,1% de utilidades en dólares”, afirmó.

Allí marcó el núcleo del problema: “Hay una inconsistencia fenomenal entre la tasa de interés real en dólares y el sector real de la economía”. Y advirtió: “Cuando el sector real no puede pagar esa tasa de interés, estás en un problema. Tardará más o menos, pero en algún momento te pasa la cuenta”.

También alertó sobre el impacto empresarial del esquema actual: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 21.000 empresas registradas. “Son 40 empresas menos por día. No sé si tomamos magnitud de lo que está pasando en la Argentina”, concluyó.