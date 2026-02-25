Christian D’Alessandro: “El PAMI está debiendo mucho a las farmacias”

En diálogo con Canal E, Christian D'Alessandro, abogado previsional, analizó el conflicto entre el PAMI y las farmacias, y advirtió que la combinación de deuda, apertura de importaciones y cambios laborales podría profundizar la crisis que atraviesan los jubilados.

D’Alessandro fue contundente: “Hay un fuerte conflicto entre todas las obras sociales y las farmacias”. Según explicó, el PAMI mantiene importantes atrasos en los pagos, lo que impacta directamente en la cadena de provisión de medicamentos. “El PAMI está debiendo mucho a las farmacias”, afirmó, y detalló que recién en las últimas horas se regularizaron parcialmente algunos desembolsos.

El mecanismo es claro: las farmacias compran al laboratorio y luego esperan el reintegro de la obra social. “Si el PAMI o cualquier obra social deja de pagar o paga con retraso, lo que provoca es que el farmacéutico… no pueda proveer o comprar al laboratorio”, señaló. El resultado es que “el que queda bollando es el afiliado”, especialmente jubilados que dependen de la cobertura para acceder a tratamientos esenciales.

Farmacias en riesgo y medicamentos importados

El abogado advirtió que la situación golpea con mayor fuerza a pequeñas farmacias del interior. “Muchas farmacias y empresas están cerrando a costa de que… no pagan y en este caso tampoco el PAMI”, sostuvo.

Aunque aclaró no ser farmacéutico, remarcó los riesgos sanitarios: “Si me viene un remedio de China más barato y encima te lo venden en el supermercado… una pequeña farmacia se queda sin laburo y eso genera una retracción en el sistema de trabajo”.

Además, subrayó la importancia de los controles regulatorios y recordó antecedentes graves en materia sanitaria.

Reforma laboral y jubilaciones en jaque

D’Alessandro vinculó el conflicto con un escenario más amplio de reforma laboral y previsional. Alertó que una retracción del empleo formal y una eventual reducción de contribuciones patronales podrían resentir aún más el sistema jubilatorio.

“Si hay una retracción del mercado de trabajo y una precarización, todo eso hace que las jubilaciones decaigan aún más de lo que hoy están”, afirmó. También apuntó contra medidas que, según su visión, desfinanciaron la seguridad social.

En ese contexto, describió un fenómeno creciente: “Hay mayor cantidad de personas mayores jubiladas que tienen que salir a buscar una changa”, muchas veces a través de aplicaciones de transporte. Y aclaró el trasfondo social: “No es para el ahorro… sino para poder comer”.

